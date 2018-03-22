СК проверяет сообщения о регистрации в квартире на Урале семи тысяч человек

Для выяснения всех обстоятельств будут опрашиваться как владелец квартиры, так и сотрудники миграционного отдела полиции

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Следствие начало проверку после сообщений о регистрации в одной из квартир в Екатеринбурге около 7 тысяч человек, несмотря на возбужденное полицией уголовное дело в отношении владельца, сообщает в среду Следственное управление СК по Свердловской области. В МВД заявили, что также дадут оценку ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что житель Екатеринбурга фиктивно прописал в своей квартире 6,8 тысячи человек, в том числе почти всех — уже после возбуждения полицией дела о незаконной регистрации первых 57 человек.

"Следственным отделом… по сообщению средств массовой информации организована доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц миграционного отдела полиции в связи с регистрацией местным жителем в одной квартире порядка 7 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В ходе проверки следствие намерено тщательно проанализировать ситуацию, при которой число зарегистрированных значительно возросло, несмотря на расследование полицией уголовного дела. Для выяснения всех обстоятельств будут опрашиваться как владелец квартиры, так и сотрудники миграционного отдела полиции, а также будет проанализирована соответствующая документация, уточняет СК.