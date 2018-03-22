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Первое место по переводам из РФ: сколько денег узбеки отправили на родину

ANDREAS SOLARO / AFP
Миграция
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На втором месте граждане Таджикистана — они перевели на родину 2 миллиарда 536 миллионов долларов США за прошедший год, далее следуют Кыргызстан и Армения

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Мигранты из Узбекистана заняли первое место по переводам из России в 2017 году, на родину они отправили 3 миллиарда 902 миллиона долларов США за прошедший год.

Данная статистика с переводами физических лиц опубликована на сайте Центробанка России.

Второе место с большим отрывом занимают переводы в Таджикистан — 2 миллиарда 536 миллионов долларов США за 2017 год. За ними следуют переводы в Кыргызстан — 2,211 миллиарда долларов и Армению — 1 миллиард 65 миллионов долларов США.

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© REUTERS/ Thomas Peter
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Последнюю строчку по переводам физическим лицам в страны СНГ занимает Туркменистан. Объем всех переводов в республику за прошедший год составил всего 2 миллиона долларов.

В конце прошлого года у узбекистанцев появился еще один способ отправки денег на родину. Теперь переводить наличные можно в рублях прямо на карту UzCard, затем они конвертируются в доллары США. Перевод можно снять в наличной форме без ограничений и процентов.

Теги:
денежные переводы, банки, Таджикистан, Узбекистан, Россия



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