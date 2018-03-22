Первое место по переводам из РФ: сколько денег узбеки отправили на родину

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Мигранты из Узбекистана заняли первое место по переводам из России в 2017 году, на родину они отправили 3 миллиарда 902 миллиона долларов США за прошедший год.
Данная статистика с переводами физических лиц опубликована на сайте Центробанка России.
Второе место с большим отрывом занимают переводы в Таджикистан — 2 миллиарда 536 миллионов долларов США за 2017 год. За ними следуют переводы в Кыргызстан — 2,211 миллиарда долларов и Армению — 1 миллиард 65 миллионов долларов США.
В конце прошлого года у узбекистанцев появился еще один способ отправки денег на родину. Теперь переводить наличные можно в рублях прямо на карту UzCard, затем они конвертируются в доллары США. Перевод можно снять в наличной форме без ограничений и процентов.