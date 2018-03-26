Узбеки и таджики рассказали властям Москвы о реальных проблемах

Безразличие чиновников, коррупцию, правовую безграмотность и другие проблемы мигрантского сообщества обсудили с глазу на глаз общественники, представители МВД и обычные рабочие - выходцы из Узбекистана и Таджикистана

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. По признаю мигрантов из Центральной Азии, главным препятствием для пребывания в России становится бюрократия и равнодушие госслужащих.

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Эти и другие проблемы обсудили в прошлую пятницу, 23 марта, в подмосковном Красногорске. В небольшом зале собрались мигранты, граждане Таджикистана и Узбекистана, и те, кто по роду деятельности обязан помогать иностранным рабочим с получением разрешительных документов: представители Общественной палаты, руководители миграционных центров, сотрудники МВД и правозащитники.

Дискуссия получилась острой, что неудивительно: практически каждый мигрант может рассказать историю из своей жизни, о том, что сталкивался с неправомерными действиями рядовых сотрудников полиции или беспричинным (по их мнению) отказом надзорных инстанций.

Такие случаи действительно не редкость. Так, Нигина, молодая девушка из Узбекистана, у который в России семья и муж — гражданин РФ, — внезапно узнала, что ей запрещен въезд в страну.

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Даже притом, что формального основания — двух административных нарушений — для этого не было, да и на границе к Нигине никаких вопросов не возникло.

Девушка жалуется, что честно пытается оспорить это решение, но сталкивается с бюрократами, бесконечно направляющими ее из кабинета в кабинет, либо, что хуже, — с угрозами немедленной депортации.

Соотечественник Нигины рассказывает о том, как в городе Чехове его неоднократно останавливали патрульные и забирали документы, не потрудившись даже представиться или показать удостоверение.

К сожалению, в решении таких вопросов правозащитные организации помочь иностранцу не смогут, только если у них нет своей службы юридической поддержки, как, скажем, у Федерации мигрантов России (ФМР), куда за помощью рекомендует обращаться ее глава Вадим Коженов.

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По словам представителя московского ГУВД по делам миграции Татьяны Дмитриевой, лучший выход — обращаться с жалобой по горячей линии Управления собственной безопасности МВД.

Но тут есть одна сложность: многие мигранты не знают русский в достаточной мере, чтобы сформулировать свою претензию. А, кроме того, честно признаются Sputnik Таджикистан, что не видят смысла жаловаться в полицию на действия их же коллег, дескать, все равно не помогут.

Именно недоверие к чиновникам и госструктурам (впрочем, легко объяснимое), а также и собственная правовая безграмотность зачастую и становятся главным источником бед для мигрантов.

В частности, делают их жертвой недобросовестных посредников, предлагающих купить фальшивые документы, выдавая их за настоящие.

Директор Многофункционального миграционного центра "Сахарово" Николай Федосеев рассказывает о конкретных примерах, связанных с экзаменом по русскому языку.

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"Тест достаточно простой, однако его проваливают примерно 17-18% человек. Вот мигрант не сдал у нас экзамен, но в этот же день приносит липовое свидетельство "государственного образца" какого-то университета, причем иногда даже не московского, а петербургского", — пояснил Федосеев.

Увы, посредники, которые убедительно предлагают обменять кровные деньги на желанный сертификат, очевидно, не предупреждают, что подобные документы проверяются Министерством образования, и обман легко вскрывается.

Похожая ситуация и с регистрацией.

"К нам часто приходят люди, прописанные, скажем, по адресу Красная площадь, дом 1. Понятно, что в Кремле из них никто не живет. Наши сотрудники объясняют, что даже если они и примут документы — с этим проблем нет, — то у мигранта однозначно будут проблемы с МВД, которые обнаружат либо отсутствие такого адреса, либо "резиновую квартиру", где уже проживают 2000 человек", — отмечает руководитель миграционного центра.

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Для того, чтобы человека не загонять в угол и не отправлять на родину, "Сахарово" дает возможность зарегистрироваться по адресу центра на месяц. И в случае если сотрудник полиции скажет, что подобная регистрация якобы недействительна, иностранцу следует как можно быстрее обраться в Федерацию мигрантов России.

К слову, если к работающему на Москву "Сахарово" претензий нет, то к подмосковному центру "Гринвуд", работающему как частная фирма, их немало. Мигранты из Таджикистана и Узбекистана часто жалуются на стоимость оказания услуг.

"В "Сахарово" разрешение на работу в Москве обойдется в 12 тысяч, а в "Гринвуде" уже более 20. Почему нельзя привести это к общему знаменателю?", — недоумевает юрист Ботиржон Шерматов.

О том, что оформлять мигрантов и в Москве и в Подмосковье должна одна организация, не раз говорили общественники и чиновники, бывшие сотрудники упраздненного ФМС.

"Если миграция — это вопрос государственной важности и даже антитеррористической безопасности, почему этим занимаются частные коммерческие учреждения, которые по природе своей направлены только на получение прибыли", — задается вопросом эксперт по проблемам миграции Богдан Беспалько из МГУ имени Ломоносова.

Впрочем, по мнению президента ФМР Владимира Коженова, пока коммерческие миграционные центры находятся в ведомстве губернаторов и приносить доход регионам, этот вопрос с мертвой точки.

Напомним, что по данным московского ГУ МВД по вопросам миграции, на 1 марта 2018 года в столице находилось 1 365 500 иностранных граждан. Из них 23% — граждане Узбекистана, еще 19% — уроженцы Таджикистана, из Кыргызстана — 16,7%, из Беларуси- 11%, из Украина — 9,9%.