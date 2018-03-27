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Иностранные рабочие возвращаются к работе после обеденного перерыва

В России предлагают не выдворять нелегалов, живущих в стране свыше трех лет

© Sputnik/ Виталий Аньков
Миграция
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Тема:
Миграционное законодательство России (98)
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Инициативная группа считает, что России выгоднее простить нелегалов, чем выдворять их из страны

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Общественный совет при МВД предлагает "амнистировать" иностранцев, нелегально находящихся в России свыше трех лет, заявил председатель совета Анатолий Кучерена.

"Я сегодня выступил с инициативой провести амнистию в отношении тех граждан, которые находятся на территории России больше трех лет. Которые в силу каких-то причин не оформили свое пребывание на территории РФ", — цитирует Кучерену РИА Новости.

По его словам, такое решение принесет пользу, так как репрессивными методами порядок "в этой области" не навести.

Он отметил, что если такая амнистия будет, то люди станут платить налоги со своих заработков, а это будет выгоднее для России, чем выдворение мигрантов, особенно тех, кто живет в РФ на протяжении 10 лет и имеет семьи.

Тема:
Миграционное законодательство России (98)

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Теги:
нелегальные мигранты, Нелегальная миграция, Россия



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