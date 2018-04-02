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Сдача экзаменов в центре тестирования мигрантов, архивное фото

Узбекистан может стать членом Международной организации по миграции

© Sputnik/ Павел Лисицын
Миграция
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Глава Международной организации по миграции посещает Узбекистан; республика рассматривает возможность участия в МОМ в качестве полноправного члена

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана рассматривает возможность вступления в Международную организацию по миграции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

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© Sputnik/
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В понедельник, 2 апреля, в МИД состоялась встреча с делегацией МОМ во главе с генеральным директором организации Уильямом Лейси Свингом, в ходе которой стороны обсудили развитие взаимодействия Узбекистана с организацией.

"Делегация МОМ была проинформирована, что узбекская сторона рассматривает возможность участия в работе организации в качестве полноправного члена. В этом контексте стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении и расширении отношений", — говорится в сообщении.

В программу визита делегации также включены встречи в Совете безопасности при президенте республики, правительстве, министерствах занятости и трудовых отношений, внутренних дел, Генеральной прокуратуре.

По данным местных социологов, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана с населением 32,6 миллиона человек находятся около 3 миллионов человек (почти треть работоспособного населения). По данным МВД России, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России, на них оформлена примерно половина (765,8 тысячи) всех выдаваемых трудовых патентов.

Теги:
Узбекистан, Общество



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