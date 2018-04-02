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Задержание преступника

В Томске мошенников арестовали за фиктивную регистрацию мигрантов

ЦОС ФСБ РФ
Миграция
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Мошенники изготавливали фиктивные трудовые договоры с гражданами России, позволявшие иностранцам находиться в РФ после завершения срока регистрации до окончания срока действия такого договора

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Канал незаконной легализации иностранных граждан в Томской области пресекли сотрудники управления ФСБ и прокуратуры, задержано два человека, сообщает УФСБ по региону.

"Установлено, что сотрудники томской коммерческой организации, вступив в преступный сговор, организовали канал незаконного пребывания иностранных граждан в регионе. Для легализации иностранцев преступная группа за денежное вознаграждение обеспечивала для них фиктивную регистрацию в адресах пребывания, в которых они заведомо не планировали проживать", — говорится в сообщении.

Иностранные рабочие
© Sputnik/ Валерий Мельников
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В управлении также сообщили, что члены группы изготавливали фиктивные трудовые договоры с гражданами России, позволявшие иностранцам пребывать в РФ после завершения срока регистрации до окончания срока действия такого договора. Кроме того, иностранцам предоставляли части бланков уведомлений о постановке их на миграционный учет с оттиском поддельных печатей миграционной службы, что создавало видимость их законного пребывания в стране.

"В ходе обысков были обнаружены и изъяты паспорта иностранных граждан, документы, использовавшиеся для легализации мигрантов на территории РФ, средства изготовления поддельных документов, база данных лиц, пользовавшихся незаконными услугами подозреваемых", — говорится в сообщении.

В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в РФ". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

В УФСБ подчеркнули, что подобные каналы незаконной миграции являются одним из способов проникновения в Россию иностранцев, "вынашивающих террористические намерения".

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Теги:
ФСБ, Томская область, Томск



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