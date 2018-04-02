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Многофункциональный миграционный центр г. Москвы

В миграционном центре объяснили, как найти забытые документы

Пресс-служба ММЦ Москвы
Миграция
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За последнее время сотрудниками ММЦ было найдено 52 патента, 24 паспорта, 19 СНИЛС и 264 других документа, теперь разыскать пропажу можно, написав сообщение в Facebook

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Многофункциональный миграционный центр запускает новую услугу поиска забытых или утерянных документов.

Об этом сообщается на странице центра в Facebook Для поиска утерянных бумаг необходимо написать через личные сообщения, сотрудники центра помогут разыскать пропажу.

Московский многофункциональный центр открылся в Сахарово в начале года. На сегодняшний день это единственная организация в столице, где можно оформить патент на работу иностранному гражданину. Центр работает круглосуточно без праздников и выходных дней. Максимальная сумма для получения патента составляет 14500 рублей. Разрешение на работу здесь оформили уже 300 тысяч человек.
Теги:
миграционный режим, миграционное законодательство РФ, ММЦ, Россия



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