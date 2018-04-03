18:50 03 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Скоростной поезд на вокзале

Более 800 соотечественников переселились в Иркутскую область в 2017 году

© Flickr/ Adam Jones
Миграция
Получить короткую ссылку
230 0 0

Большинство семей переехали из Узбекистана, Молдовы, Казахстана и других республик СНГ, а также Германии и Монголии

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Участниками федеральной программы добровольного переселения соотечественников и членов их семей, выбравшими для постоянного места проживания Иркутскую область, в 2017 году стали 820 человек, 

"В 2017 году на территории Иркутской области зарегистрировано 820 участников государственной программы добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию вместе с членами семей", — сообщает правительство региона со ссылкой на министра труда и занятости Наталью Воронцову.

Отмечается, что Иркутская область стала пилотным регионом, участвующим в реализации госпрограммы по переселению с 2007 года. За это время в Приангарье переехали семьи из Казахстана, Украины, Молдовы, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Азербайджана, Грузии, Латвии, Туркменистана, а также из Германии и Монголии.

Таможенный пост
© Sputnik/ Игорь Зарембо
В России реализуют проект по переселению семи тысяч соотечественников
По словам Воронцовой, более 80% прибывших — трудоспособного возраста. Они работают на предприятиях, обучаются в высших или средних профессиональных образовательных учреждениях.

Участникам госпрограммы дают компенсацию расходов на переезд, включая оплату проезда и провоз личных вещей, расходов на уплату госпошлины за оформление документов, определяющих их правовой статус на территории России. Они могут выбрать местом жительства любой населенный пункт Иркутской области.

Теги:
миграция, переселение, Россия, Латвия, Грузия, Кыргызстан, Армения, Германия, Монголия, Беларусь, Молдова, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взрыв в ресторане Бургер кинг в Ереване
    Взрывной бургер

    В результате взрыва в ресторане Burger King в центре Еревана пострадали граждане Армении, Ирана и России. Среди них дети в возрасте от 6 до 16 лет.

  • Ветка ели
    За елку ответит!

    Поджигатель новогодней елки в Латвии может получить до 10 лет лишения свободы – во сколько оценили спаленное дерево?

  • Александр Удальцов, посол РФ в Литве
    Провокационная активность

    Литва активно подключилась к провокации Лондона в отношении отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил посол России в республике.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Смотровая башня на горе Ахун
Сочи — город-организатор ЧМ-2018
СПУТНИК_Шимпанзе сбежал из гастролирующего цирка в Краснодаре
Вышел погулять: шимпанзе из краснодарского цирка поймали в центре города
Поезд Астана-Самарканд
Как доехать из Астаны в Самарканд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054