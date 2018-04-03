Более 800 соотечественников переселились в Иркутскую область в 2017 году

Большинство семей переехали из Узбекистана, Молдовы, Казахстана и других республик СНГ, а также Германии и Монголии

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Участниками федеральной программы добровольного переселения соотечественников и членов их семей, выбравшими для постоянного места проживания Иркутскую область, в 2017 году стали 820 человек,

"В 2017 году на территории Иркутской области зарегистрировано 820 участников государственной программы добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию вместе с членами семей", — сообщает правительство региона со ссылкой на министра труда и занятости Наталью Воронцову.

Отмечается, что Иркутская область стала пилотным регионом, участвующим в реализации госпрограммы по переселению с 2007 года. За это время в Приангарье переехали семьи из Казахстана, Украины, Молдовы, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Азербайджана, Грузии, Латвии, Туркменистана, а также из Германии и Монголии.

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По словам Воронцовой, более 80% прибывших — трудоспособного возраста. Они работают на предприятиях, обучаются в высших или средних профессиональных образовательных учреждениях.

Участникам госпрограммы дают компенсацию расходов на переезд, включая оплату проезда и провоз личных вещей, расходов на уплату госпошлины за оформление документов, определяющих их правовой статус на территории России. Они могут выбрать местом жительства любой населенный пункт Иркутской области.