Россиян обяжут нести ответственность за приглашенных мигрантов

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об обязанности граждан, приглашающих иностранцев, принимать меры по обеспечению соблюдения ими заявленной цели въезда в Российскую Федерацию и сроков их пребывания в стране, передает РИА Новости.
Законопроект предлагает установить обязанность лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, принимать меры по обеспечению соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в Российскую Федерацию и сроков их пребывания в стране. Также в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в КоАП, в которых предлагается установить ответственность юридических лиц и граждан, приглашающих иностранцев в Россию, за нарушение ими сроков выезда из страны или несоблюдение заявленной цели визита.
Целью проекта является повышение эффективности соблюдения иностранными гражданами, пребывающими на территории России, норм миграционного законодательства.