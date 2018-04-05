23:12 05 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Пассажиры поезда Москва-Душанбе

Россиян обяжут нести ответственность за приглашенных мигрантов

Sputnik / Стас Этвеш
Миграция
Получить короткую ссылку
Тема:
Миграционное законодательство России (99)
198 0 0

Законопроект предлагает установить обязанность приглашающей стороны принимать меры по обеспечению соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в РФ

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об обязанности граждан, приглашающих иностранцев, принимать меры по обеспечению соблюдения ими заявленной цели въезда в Российскую Федерацию и сроков их пребывания в стране, передает РИА Новости.

Задержание преступника
ЦОС ФСБ РФ
В Томске мошенников арестовали за фиктивную регистрацию мигрантов
Ранее профильный Комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал нижней палате парламента принять данный законопроект в первом чтении.

Законопроект предлагает установить обязанность лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, принимать меры по обеспечению соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в Российскую Федерацию и сроков их пребывания в стране. Также в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в КоАП, в которых предлагается установить ответственность юридических лиц и граждан, приглашающих иностранцев в Россию, за нарушение ими сроков выезда из страны или несоблюдение заявленной цели визита.

Целью проекта является повышение эффективности соблюдения иностранными гражданами, пребывающими на территории России, норм миграционного законодательства.

Тема:
Миграционное законодательство России (99)

По теме

Московским узбекам на заметку: как не остаться у разбитого корыта
Теги:
Мигранты, Госдума, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посетители в зале детских аттракционов в одном из торговых центров, архивное фото
    Понизить уровень

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после трагедии в Кемерово при строительстве новых ТРЦ поручил устанавливать детские площадки на нижних этажах.

  • Мужчины вносят мясо в зал во время празднования свадьбы. Архивное фото
    Потехе час

    В Кыргызстане предлагают ограничить расходы населения на торжественные мероприятия и сократить время их проведения.

  • кулак, архивное фото
    Международный конфликт

    В российском Краснодаре на стройплощадке жилого комплекса произошла массовая драка между уроженцами Таджикистана и Северной Кореи.

  • Арабские туристы в Баку
    Туристический "подгон"

    Всемирная туристическая организация (ВТО) пообещала оказать Азербайджану техническую поддержку по привлечению в страну туристов.

  • Тунеядец
    Граждане тунеядцы

    В Беларуси будут созданы специальные комиссии, которые будут составлять списки "тунеядцев" – это решение утвердил Совет министров республики.

  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с правнучкой писателя Максима Горького
    Связь поколений

    Правнучка Максима Горького прибыла в Абхазию на празднование 150-летия писателя, где встретилась с президентом республики Раулем Хаджимбой.

  • Церемония освящения памятника Нарекаци в Ватикане (5 апреля 2018)
    Армянский святой

    В Ватикане освятили памятник средневековому армянскому религиозному поэту и философу Григору Нарекаци, канонизированному католической церковью.

  • Малый ракетный корабль Зелёный дол
    Не обсуждается!

    МИД Латвии призвал не обсуждать учебные пуски ракет ВМФ России в Балтийском море из-за их "пропагандистского значения".

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, архивное фото
    Какие ваши доказательства?

    Премьер-министр Литвы заявил, что для подтверждения факта причастности России к отравлению Скрипаля нужны "неоспоримые доказательства".

  • Владимир Путин и Игорь Додон, архивное фото
    Решение придет

    Президент Молдовы Игорь Додон назвал сроки решения проблемы Приднестровья и рассказал о роли в этом Владимира Путина.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Вашингтоне
    Хотим еще!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна ведет переговоры с США о размещении дополнительных войск и противоракетного комплекса "Патриот".

  • АМС г.Владикавказа объявляет конкурс на лучший проект оформления въездов в столицу республики
    Ворота в город

    Владикавказ объявил творческий конкурс на лучший проект оформления въездов в город – победители получат от 30 до 100 тысяч рублей.

  • Посетители в зале детских аттракционов в одном из торговых центров, архивное фото
    Понизить уровень

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после трагедии в Кемерово при строительстве новых ТРЦ поручил устанавливать детские площадки на нижних этажах.

  • Мужчины вносят мясо в зал во время празднования свадьбы. Архивное фото
    Потехе час

    В Кыргызстане предлагают ограничить расходы населения на торжественные мероприятия и сократить время их проведения.

  • кулак, архивное фото
    Международный конфликт

    В российском Краснодаре на стройплощадке жилого комплекса произошла массовая драка между уроженцами Таджикистана и Северной Кореи.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Фестиваль Насреддин Афанди в Бухаре
В гости к хитрецу Афанди: как отметили День смеха в Бухаре
Первый пошел: с обновленного Южного вокзала отправился поезд в Бухару
Как выглядит обновленный Южный вокзал Ташкента
Талисманы ЧМ по футболу разных лет
От Вилли до Забиваки: талисманы чемпионатов мира по футболу

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054