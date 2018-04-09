21:56 09 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Уголовный суд, уголовный кодекс

За организацию незаконной миграции узбек и казах отправились в колонию

© Сollage by RIA Novosti
Миграция
Получить короткую ссылку
23 0 0

Злоумышленники помогли через казахскую границу незаконно выехать девяти гражданам Узбекистана и Кыргызстана, которым ранее было запрещено въезжать в Россию, за свои услуги они получили более 300 тысяч рублей

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Варненский районный суд Челябинской области приговорил двух граждан Казахстана и Узбекистана, занимавшихся организацией незаконной миграцией в Россию, к двум и трем годам колонии.

Варненский районный суд Челябинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих граждан Республик Казахстан и Узбекистан.

"Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части второй статьи 322.1 УК РФ.Судом соучастникам назначено наказание в виде двух и трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — передает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Пассажиры поезда Москва-Душанбе
Sputnik / Стас Этвеш
Россиян обяжут нести ответственность за приглашенных мигрантов
По версии следствия, соучастники в 2016-2017 годах за деньги организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию девяти граждан Узбекистана и Кыргызстана, которым запрещено было приезжать в Россию.

Обвиняемые находили желающих незаконно въехать в РФ, привозили их на казахстанскую границу, где инструктировали о правилах и месте пересечения рубежа, конспирации и дальнейших действиях на территории России, а потом провозили их в Челябинскую область. За оказанные услуги иностранцы передали злоумышленникам свыше 300 тысяч рублей.

Раскрыть деятельность незаконных перевозчиков удалось в мае прошлого года, добавили в прокуратуре.

Теги:
Приговор, суд, миграция, Казахстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тушение степных пожаров, архивное фото
    Горел камыш

    В Казахстане в резервате на побережье Каспийского моря загорелся камыш, огонь уже охватил площадь в пять гектаров - пожар тушит авиация.

  • Девушка набирает воду в стакан. Архивное фото
    Живая вода

    Распространяемая в соцсетях информация об опасности употребления питьевой воды в Бишкеке не соответствует действительности, сообщили в мэрии.

  • Глава МИД России Сергей Лавров
    Пример для подражания

    Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, почему другие страны Центральной Азии ориентируются на сотрудничество Таджикистана и России.

  • Нови Пол Фицпатрик Рассел
    Я от папы

    Папа римский Франциск принял решение о назначении в Азербайджан нового посла Ватикана.

  • Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному собранию
    Ну, спрашивайте!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко ответит на самые оригинальные вопросы "из народа" в ходе встречи с журналистами.

  • Семен Григорьев
    Одна семья

    "Мы говорим, как братья в семье, и поэтому можем решить всегда любой вопрос": посол России в Абхазии рассказал о взаимоотношениях между странами.

  • Ваграм Багдасарян
    Назовите имя!

    Имя кандидата в премьер-министры Армении станет известно через несколько дней, заявили в правящей партии.

  • Рихардс Эйгимс
    Опять двойка

    Мэр Даугавпилса Рихардс Эйгимс снова не смог сдать экзамен по латышскому на необходимую категорию и может лишиться должности.

  • Второй блок Игналинской АЭС
    "Нештатный" атом

    В Литве назвали число нештатных ситуаций и нарушений на остановленной Игналинской атомной электростанции за прошлый год.

  • Тушение степных пожаров, архивное фото
    Горел камыш

    В Казахстане в резервате на побережье Каспийского моря загорелся камыш, огонь уже охватил площадь в пять гектаров - пожар тушит авиация.

  • Девушка набирает воду в стакан. Архивное фото
    Живая вода

    Распространяемая в соцсетях информация об опасности употребления питьевой воды в Бишкеке не соответствует действительности, сообщили в мэрии.

  • Глава МИД России Сергей Лавров
    Пример для подражания

    Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, почему другие страны Центральной Азии ориентируются на сотрудничество Таджикистана и России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мероприятие, посвященное Амиру Темуру в поселке Ходжа Илгор
Темур и его деревня: покорит ли Тамерлан современных туристов
СПУТНИК_Выбросившегося на берег горбатого кита спасли в Аргентине
В Аргентине спасли кита, который пытался совершить суицид
Как сохранить свое здоровье
Семь правил крепкого здоровья

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054