За организацию незаконной миграции узбек и казах отправились в колонию

Злоумышленники помогли через казахскую границу незаконно выехать девяти гражданам Узбекистана и Кыргызстана, которым ранее было запрещено въезжать в Россию, за свои услуги они получили более 300 тысяч рублей

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Варненский районный суд Челябинской области приговорил двух граждан Казахстана и Узбекистана, занимавшихся организацией незаконной миграцией в Россию, к двум и трем годам колонии.

Варненский районный суд Челябинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих граждан Республик Казахстан и Узбекистан.

"Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части второй статьи 322.1 УК РФ.Судом соучастникам назначено наказание в виде двух и трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — передает пресс-служба Генпрокуратуры России.

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По версии следствия, соучастники в 2016-2017 годах за деньги организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию девяти граждан Узбекистана и Кыргызстана, которым запрещено было приезжать в Россию.

Обвиняемые находили желающих незаконно въехать в РФ, привозили их на казахстанскую границу, где инструктировали о правилах и месте пересечения рубежа, конспирации и дальнейших действиях на территории России, а потом провозили их в Челябинскую область. За оказанные услуги иностранцы передали злоумышленникам свыше 300 тысяч рублей.

Раскрыть деятельность незаконных перевозчиков удалось в мае прошлого года, добавили в прокуратуре.