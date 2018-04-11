Объяснить на понятном языке: как газета "Гул" помогает мигранткам

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik, Алексей Стефанов. Женская газета "Гул" (в переводе с тюркского "цветок") издается в Санкт-Петербурге на четырех языках — русском, узбекском, таджикском и кыргызском.
Впрочем, редактор "Гул" Юлия Алимова и корреспонденты называют свое издание информационным листком. Именно ценную информацию, которую не получишь ни в одном госучреждении, они и доносят до женщин, приезжающих жить и работать в Санкт-Петербург из Таджикистана.
В помощь женщинам-мигранткам
Начиналось все с волонтерской общественной организации для детей трудовых мигрантов "Дети Петербурга". В 2012 году, вскоре после ее создания, сюда пришла Юлия Алимова. Она училась на первом курсе университета, собиралась стать учителем английского языка, а параллельно на протяжении двух лет ездила в детский дом.
"Я там курировала одну группу, мне всегда было интересно работать с малышами", — говорит она.
В новой организации Юлия помогала юным ученикам выучить русский и не задумывалась о проблемах взрослых мигрантов из Центральной Азии. Но однажды к ним в проект пришли волонтерами две девушки — гражданки Узбекистана и Кыргызстана.
Девушка стала общаться с ними на разные женские темы, и к своему удивлению узнала, что в России у выходцев из Центральной Азии сохраняется отношение к женщинам исключительно как к домохозяйкам. И здесь, вдали от дома жизнь у них становится порой просто невыносимой, а обратиться за помощью не к кому.
"Так у нас и возникла идея создать для женщин-таджичек газету, чтобы объяснять и предостерегать: как не попасть в рабство, как научиться взаимодействовать с полицией. Есть множество юридических вопросов, которые нужно доступно объяснять читателям. В общем, мы написали проект и в декабре 2016 года вышел первый номер нашего информационного листка "Гул", — вспоминает Алимова.
И вот уже больше года раз в месяц девушки выходят из редакции на улицы с информационным листком и бесплатно раздают две тысячи экземпляров прохожим, выискивая среди толпы женщин из Таджикистана и других стран Центральной Азии.
"Обратной связи у газеты, к сожалению, нет, — признается Алимова. — Наши читатели не очень активны. Но, в соцсетях на наш призыв — рассказывать собственные истории иногда откликаются. Так, в газете появился поучительный рассказ о женщине, которую уволили из кафе, и не заплатили за работу, но она смогла добиться справедливости — заставила работодателя с ней рассчитаться".
Женщины для женщин
"Про газету "Гул" я узнала, когда училась на втором курсе Санкт-Петербургского государственного университета. Прочла объявление, что редакция ищет корреспондентов с мигрантским опытом. А я как раз гражданка Кыргызстана, приехала учиться в магистратуру на факультет этно-политологии, и по первому образованию — журналист. Я предложила Юле Алимовой свою энергию и время, и уже со второго номера была в команде. Параллельно стала волонтером в организации "Дети Петербурга", преподаю там русский мальчикам и девочкам из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана", — рассказывает единственный профессиональный журналист в информационном листке "Гул" Айым Бакы.
С коллегой у них много общего — обеим по 23 года, обе не могут сидеть спокойно, имеют личное мнение о каждом значимом событии в жизни России или стран Центральной Азии. Вместе раз в месяц выходят на улицы Петербурга и раздают "Гул" прохожим.
В газете она отвечает за материалы на русском, а теперь и на кыргызском. Потом ее статьи и тексты других корреспондентов переводятся еще на узбекский и таджикский. Айым говорит, что старается выбирать самые важные темы, — какие документы носить с собой, чтобы не попасть в неприятности с полицией, как устроить ребенка в школу, где получить медицинскую помощь и, что для этого необходимо сделать.
Медицинская тема, к слову, самая сложная для женщин-мигранток.
"У нас в обществе выходцев из Центральной Азии некоторые темы табуированы. Рак груди или планирование семьи, ведение беременности — это просто закрытые темы и все. Но в газете есть девочки с медицинским образованием, и они помогают просвещать мигранток", — говорит она, которая считает такие порядки на родине дикостью.
По ее словам, не только у нее дома женщине многое не полагается делать, даже в России большинство мигранток не могут переступить через запреты.
"Некоторые настолько забиты, что даже боятся взять у нас из рук газету. Вначале смотрят на мужа, брата или отца и только после его одобрения решаются. Хотя бывает и наоборот — сами мужчины берут у нас газеты для своих женщин. В конце концов, наш листок бесплатный. А где еще найдешь в России издание на родном таджикском или узбекском?"
Летом прошлого года Айым Бакы получила диплом магистра, но пока осталась жить в Санкт-Петербурге: продолжает волонтерствовать и работать в газете "Гул", попутно принимая участие в других общественных проектах.
"Вообще, я нахожусь в подвешенном состоянии. Может вернуться домой и поднимать родину? Даже не знаю", — не может найти ответ на собственный вопрос журналистка.
Мечты о своем уголке
В отличие от Айым, Юлия Алимова живет на родине, поэтому в ее планах завязать более тесные связи с организациями, работающими с мигрантами по всей России. А еще она мечтает о собственном помещении для редакции, какое есть у коллег в Москве.
"С ребятами в организации "Дети Петербурга" мы работаем на базе библиотек. Два раза в неделю занятия проходят в 11 местах. Чаще всего это библиотеки на конечных станциях метро, где живет больше всего мигрантов. Если бы у нас было свое помещение, сразу бы отпала масса проблем. Там могла бы располагаться и редакция нашего информационного листка "Гул"", — мечтательно говорит она.
Пока же это только мечты, а с волонтерами, работающим с мигрантами из Таджикистана и Узбекистана по всей России, она встречается в Москве, куда ее приглашают на семинары. Вместе они обсуждают проблемы мигрантов, их детей и то, как сделать жизнь этих людей в России более комфортной и человечной.