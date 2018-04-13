В Узбекистане продали уже около тысячи "билетов для мигрантов"

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля 2018 года были введены 20%-ные скидки на железнодорожные и авиабилеты для трудовых мигрантов.

Как сообщил Sputnik представитель Агентства по вопросам внешней трудовой миграции, за это время было продано около тысячи льготных билетов, а около 3,5 тысячи человек зарегистрировались в системе для их приобретения.

"Спрос большой, люди уже сегодня бронируют места в зависимости от того, какого числа им нужно уехать. Сейчас бронь идет на май. При этом 98% приобретенных билетов — это по направлению в Россию, а остальное — в Казахстан. Что касается РФ, то в основном едут в Москву и Санкт-Петербург", — рассказал собеседник.

"Узбекистон темир йуллари" предоставляет скидку на билеты в плацкартные и общие вагоны, а "Узбекистон хаво йуллари" — на билеты в экономический класс.

Льготой смогут воспользоваться только граждане, выезжающие на работу за рубеж в строго установленном порядке, то есть через Агентство по вопросам внешней трудовой миграции. Чтобы обеспечить прозрачность выделения билетов по льготным тарифам, все мигранты регистрируются в специальной электронной базе данных агентства.

© Sputnik / Как купить льготный билет на поезд или самолет

"Для того чтобы получить льготный билет, гражданин Узбекистана должен обратиться в Центр занятости по месту жительства. Сотрудник центра поставит его на учет путем ввода данных в электронную базу. Затем через три дня он сможет прийти в специализированную кассу, которая располагается в областном центре, и приобрести билет", — отметил представитель агентства.

Напомним, что каждому узбекистанцу, выезжающему за рубеж на работу, также безвозмездно выплачивается единовременная сумма в размере 300 тысяч сумов на покрытие расходов по приобретению железнодорожных и авиабилетов. При этом мигранты могут обратиться за этими средствами не чаще, чем раз в год.

В этом году Узбекистан намерен официально отправить в Россию свыше 50 тысяч мигрантов. Однако если во второй половине года будет принят закон о рекрутинговой деятельности, то это позволит значительно расширить организованный набор мигрантов за счет привлечения к процессу частных компаний.