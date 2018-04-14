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Мигранты во время экзаменационного тестирования

Единый миграционный центр построят под Тверью

© Sputnik / Александр Поготов
Миграция
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Единый миграционный центр в Тверской области будет расположен на удалении от жилых домов и социальных объектов

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Единый миграционный центр по работе с иностранными гражданами появится в Калининском районе Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

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Появление центра позволит создать прозрачную и современную систему трудоустройства иностранных граждан на предприятия, которые не смогли подобрать высококвалифицированные кадры на территории тверского региона и Российской Федерации, объяснил губернатор Игорь Руденя.

Здание будет одноэтажным со всеми необходимыми инженерными коммуникациями, парковкой, огражденной территорией и пропускной системой.

Учреждение будет работать по системе «одного окна», здесь иностранные граждане смогут пройти необходимые медицинские обследования, тестирования на знание русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации.

Отметим, что с 2018 года стоимость патента на работу для иностранных граждан в Тверской области увеличена до 5 тысяч 194 рублей.

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Теги:
Тверская область, Россия, Общество



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