Единый миграционный центр построят под Тверью

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Единый миграционный центр по работе с иностранными гражданами появится в Калининском районе Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Здание будет одноэтажным со всеми необходимыми инженерными коммуникациями, парковкой, огражденной территорией и пропускной системой.
Учреждение будет работать по системе «одного окна», здесь иностранные граждане смогут пройти необходимые медицинские обследования, тестирования на знание русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации.
Отметим, что с 2018 года стоимость патента на работу для иностранных граждан в Тверской области увеличена до 5 тысяч 194 рублей.