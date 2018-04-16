В кафе в Новосибирске гастарбайтеры устроили поножовщину

Один из посетителей ударил другого ножом в бедро, после того как между ними вспыхнул конфликт

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В чайхане в Новосибирске мигрант напал с ножом на другого иностранца, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел в кафе Новосибирска 15 апреля. В полицию поступило сообщение о поножовщине в чайхане на улице Малыгина.

© Sputnik / Евгений Одиноков В одном из торговых центров Москвы произошла массовая драка мигрантов

Один из посетителей ударил другого ножом в бедро, после того как между ними вспыхнул конфликт. При этом, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на все усилия медиков, 30-летний мужчина скончался от полученных ран по дороге в больницу.

Правоохранителям удалось арестовать подозреваемого, им оказался 23-летний молодой человек.

Было установлено, что и задержанный, и его жертва являются выходцами из стран ближнего зарубежья.