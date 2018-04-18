МВД открыло мобильные станции для обмена старых паспортов на биометрические

Для граждан, у которых нет возможности посетить территориальные подразделения миграции, открылись мобильные станции, обмен старого паспорта необходимо произвести до 1 июля текущего года

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Управление миграции и оформления гражданства МВД Узбекистан и его подразделения продолжают выдавать биометрические паспорта.

Срок обмена небиометрического паспорта установлен до 1 июля 2018 года. Граждане могут обратиться территориальные подразделения миграции и оформления гражданства по месту постоянной прописки за получением нового паспорта, не ожидая срока окончания действия паспорта старого образца.

Sputnik / Владимир Трефилов Абдуллаев: Узбекистан способен совершить скачок и удивить весь мир

В настоящее время в целях создания удобства для населения, гражданам, не имеющим возможность самостоятельно посетить пункты сбора биометрических данных, внедрены услуги по оформлению паспортов с помощью мобильных станций, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Проживание без паспорта или по недействительному паспорту влечёт ответственность, предусмотренная в статье 223 Кодекса административных правонарушений Республики Узбекистан. В связи с вышеизложенным просим граждан своевременно обратиться в пункты сбора биометрических данных подразделений миграции и оформления гражданства для обмена небиометрического паспорта.