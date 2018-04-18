МВД открыло мобильные станции для обмена старых паспортов на биометрические

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Управление миграции и оформления гражданства МВД Узбекистан и его подразделения продолжают выдавать биометрические паспорта.
Срок обмена небиометрического паспорта установлен до 1 июля 2018 года. Граждане могут обратиться территориальные подразделения миграции и оформления гражданства по месту постоянной прописки за получением нового паспорта, не ожидая срока окончания действия паспорта старого образца.
Проживание без паспорта или по недействительному паспорту влечёт ответственность, предусмотренная в статье 223 Кодекса административных правонарушений Республики Узбекистан. В связи с вышеизложенным просим граждан своевременно обратиться в пункты сбора биометрических данных подразделений миграции и оформления гражданства для обмена небиометрического паспорта.