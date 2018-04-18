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Центр содействия мигрантам

В России предлагают создать ведомство по трудовой миграции

© Sputnik / Кирилл Брага
Миграция
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Тема:
Миграционное законодательство России (100)
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В среду представители Международной ассоциации по правовому содействию трудовым мигрантам обсудили со специалистами Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан ряд актуальных вопросов.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Москве состоялась международная встреча, посвященная организованному трудоустройству иностранных граждан в Российской Федерации. Мероприятие организовали Международная ассоциация по правовому содействию трудовым мигрантам и Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.

Участники пришли к выводам о необходимости создания в Российской Федерации единого органа исполнительной власти, регулирующего вопросы трудовой миграции, а также о необходимости внедрения инновационных подходов к организации процессов въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности мигрантов в РФ. Для этого планируется создать электронную систему межведомственной связи.

Кроме того, представители двух стран обсудили необходимость предоставления особых условий для тех мигрантов, которые устраиваются на работу в РФ в порядке организованного найма.

Тема:
Миграционное законодательство России (100)

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Теги:
миграция, работа, Россия, Узбекистан, Миграционное право



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