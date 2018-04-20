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Иностранный гражданин проходит медицинское обследование в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента в Едином миграционном центре Московской области, архивное фото

Россия может включить лечение ВИЧ-положительных мигрантов в систему ОМС

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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Сегодня въезд в Россию ВИЧ-положительным мигрантам запрещен

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В России рассматривают вопрос о предоставлении бесплатного лечения ВИЧ-инфицированным мигрантам, сообщает "Коммерсант".

Этот вопрос обсуждали специалисты в Москве на международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии.

По итогам конференции эксперты разработают резолюцию для заключения межправительственных соглашений, которые бы позволили мигрантам с ВИЧ проходить лечение в России.

Ранее член Совета Федерации Людмила Бокова заявляла, что в РФ наблюдается увеличение числа выявленных носителей инфекционных заболеваний, включая опасные заболевания, такие, как ВИЧ-инфекция, гепатит.

Лаборантка проводит анализ крови на ВИЧ-статус в центре по профилактике и борьбе со СПИДом
© Sputnik / Саид Царнаев
В РФ среди иностранцев увеличилось количество ВИЧ-инфицированных
"В некоторых странах СНГ, к сожалению, разрушается система здравоохранения, и это чревато последствиями, что к нам будут поступать мигранты, которые не будут вообще проходить медицинское освидетельствование — удар мы получим как раз на нашу систему", — сказал Бокова.

Она подчеркнула, что в этой связи актуальным остается вопрос о повышении эффективности деятельности в ряде регионов лечебно-профилактических организаций, проводящих медицинское освидетельствование.

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Теги:
ВИЧ, Мигранты, Россия



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