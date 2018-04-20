Россия может включить лечение ВИЧ-положительных мигрантов в систему ОМС

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В России рассматривают вопрос о предоставлении бесплатного лечения ВИЧ-инфицированным мигрантам, сообщает "Коммерсант".

Этот вопрос обсуждали специалисты в Москве на международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии.

По итогам конференции эксперты разработают резолюцию для заключения межправительственных соглашений, которые бы позволили мигрантам с ВИЧ проходить лечение в России.

Ранее член Совета Федерации Людмила Бокова заявляла, что в РФ наблюдается увеличение числа выявленных носителей инфекционных заболеваний, включая опасные заболевания, такие, как ВИЧ-инфекция, гепатит.

© Sputnik / Саид Царнаев В РФ среди иностранцев увеличилось количество ВИЧ-инфицированных

"В некоторых странах СНГ, к сожалению, разрушается система здравоохранения, и это чревато последствиями, что к нам будут поступать мигранты, которые не будут вообще проходить медицинское освидетельствование — удар мы получим как раз на нашу систему", — сказал Бокова.

Она подчеркнула, что в этой связи актуальным остается вопрос о повышении эффективности деятельности в ряде регионов лечебно-профилактических организаций, проводящих медицинское освидетельствование.