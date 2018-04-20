Госдума заказала дорогостоящее исследование по приобретению гражданства РФ

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Госдума РФ хочет оценить эффективность законодательного регулирования в сфере миграции и приобретения российского гражданства, в том числе соотечественниками, проживающими за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала госзакупок.

Тендер на выполнение до конца октября соответствующего экспертно-аналитического исследования проводит аппарат Госдумы РФ. Максимальная цена контракта — 7,2 миллиона рублей.

В частности, исполнителю в ходе анализа действующего законодательства нужно выявить правовые проблемы приобретения российского гражданства в связи с принятием в Россию Республики Крым.

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Госдума также хочет оценить целесообразность расширения категорий иностранных граждан, которым гражданство РФ может быть предоставлено в упрощенном порядке, "в том числе русскоязычных граждан в случае, когда в стране их проживания имеет место вооруженный конфликт или массовые грубые нарушения прав данной категории граждан по признакам национальности, родного языка, вероисповедания и т.д.", указывается в материалах.

В исследовании также должны быть отражены проблемы проверки претендентов на приобретение гражданства РФ на возможную причастность к экстремистской, террористической и иной преступной деятельности.

Кроме того, Госдума РФ хочет изучить положительный опыт и проблемы Германии, Австрии, США, Канады при регулировании вопросов в сфере миграции и приобретения гражданства.