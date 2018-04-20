Таджикистан просит продлить срок пребывания мигрантов в РФ без регистрации

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Таджикистан предложил продлить до 30 дней срок пребывания трудовых мигрантов в РФ без регистрации.
Об этом заявил премьер республики Кохир Расулзода на пресс-конференции по окончании межправкомиссии России и Таджикистана в Москве, передает РИА Новости.
Глава правительства Таджикистана заявил также, что республика предложила рассмотреть вопрос о семейном статусе мигрантов и пенсионного обеспечения трудовых мигрантов.
Со стороны Российской Федерации было принято предложение рассмотреть все эти вопросы, которые мы предлагаем, резюмировал премьер.