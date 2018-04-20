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Таджикистан просит продлить срок пребывания мигрантов в РФ без регистрации

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Миграция
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Таджикская сторона предлагает увеличить срок пребывания трудовых мигрантов в России без регистрации до 30 дней с общим пребыванием до 180 дней

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Таджикистан предложил продлить до 30 дней срок пребывания трудовых мигрантов в РФ без регистрации.
Об этом заявил премьер республики Кохир Расулзода на пресс-конференции по окончании межправкомиссии России и Таджикистана в Москве, передает РИА Новости.

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"Таджикская сторона предложила, чтобы наши трудовые мигранты могли пребывать в РФ без регистрации до 30 дней с общим пребыванием до 180 дней", — подчеркнул он.

Глава правительства Таджикистана заявил также, что республика предложила рассмотреть вопрос о семейном статусе мигрантов и пенсионного обеспечения трудовых мигрантов.

Со стороны Российской Федерации было принято предложение рассмотреть все эти вопросы, которые мы предлагаем, резюмировал премьер.

 

Теги:
Россия, Таджикистан



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