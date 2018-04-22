Мигранта зверски зарубили лопатой в Подмосковье

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Московской области найдено тело мигранта, изрубленного лопатой, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тело приезжего мигранта обнаружили сотрудники полиции в Пушкинском районе с многочисленными рваными ранами.
По факту смерти заведено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее депутаты Госдумы РФ выступили с предложением установить обязанность приглашающей стороны нести ответственность за приглашенных мигрантов.