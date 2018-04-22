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Мигранта зверски зарубили лопатой в Подмосковье

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Миграция
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42002

На месте происшествия следователи обнаружили лопату и обрезок металлической трубы

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Московской области найдено тело мигранта, изрубленного лопатой, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело приезжего мигранта обнаружили сотрудники полиции в Пушкинском районе с многочисленными рваными ранами.

Центр содействия мигрантам
© Sputnik / Кирилл Брага
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На месте происшествия следователи обнаружили лопату, обрезок металлической трубы, а также отпечатки пальцев рук.

По факту смерти заведено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее депутаты Госдумы РФ выступили с предложением установить обязанность приглашающей стороны нести ответственность за приглашенных мигрантов.

Теги:
Подмосковье, Россия, Преступление, закон и правосудие



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