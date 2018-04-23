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Ребенок в детском доме-интернате, архивное фото

Инстинкт кукушки, или Почему трудовые мигранты бросают здоровых детей

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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Что толкает родителей на отказ от детей, рассказывает координатор проекта "Профилактика отказов от новорожденных" московского фонда "В помощь детям-сиротам" Ольга Шихова

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Инвалидность новорожденного — главная причина отказа родителей от собственного ребенка, пишет корреспондент РИА Новости.

Часто оставить младенца советуют врачи. "С инвалидом на руках у тебя не будет личной жизни", — пугают девушек медработники. Одни не выдерживают и отдают ребенка в дом малютки, другие, несмотря ни на что, пытаются сохранить семью.

Впрочем, бросают и здоровых детей. По словам координатора проекта "Профилактика отказов от новорожденных" московского фонда "В помощь детям-сиротам" Ольги Шиховой, по большей части "кукушки" — трудовые мигранты, испытывающие материальные сложности.

"Одинокие женщины, как правило, уже кормят всю семью: несколько детей, престарелые родители. Еще один ребенок означает, что другие останутся без средств к существованию. Есть и другая категория: те, чьи семьи ни за что не примут внебрачного ребенка. Девушка, для которой родители — безусловный авторитет, оставляет дитя в роддоме, чтобы не портить с ними отношения. Встречаются мамы с наркотической или алкогольной зависимостью, но таких меньше", — поясняет Шихова.

Беременная, архивное фото
CC0 / Pixabay
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По ее словам, отказов можно избежать, если матери вовремя помочь: "Мы сотрудничаем с несколькими роддомами в Москве. Они не склоняют к отказу от родительских прав, наоборот, если врачи видят, что дело идет к официальному или же тихому побегу, звонят нам. Я приезжаю, объясняю, что мы можем предоставить жилье, если идти некуда, продукты, детскую одежду. Важно показать, что девушка не одна. Часто этого достаточно для того, чтобы она передумала".

В России действуют несколько благотворительных организаций, куда мать может обратиться за помощью на последних сроках беременности и сразу после родов.

К примеру, существует фонд "Найди меня, мама", который помогает женщинам с новорожденными детьми, оказавшимися в кризисной ситуации, — оставшимся без жилья, работы, поддержки семьи, без средств к существованию.

"Мы не занимаемся опекунством и усыновлением. Цель нашего фонда — чтобы ребенок остался с родной, кровной мамой. У нас есть психологи, юристы, мы работаем с родильными домами, которые сами к нам обращаются. Сами понимаете — языковой барьер, другой менталитет. Если отправляем младенца на родину, то только с мамой", — рассказал о работе фонда его руководитель Мемоншо Мемоншоев.

По его словам, женщинам, для того чтобы принять решение оставить ребенка, не хватает самой малости — доброго слова, элементарной медицинской и материальной поддержки. Работники фонда берут на себя эти хлопоты: предоставляют помещения на первое время, общаются с докторами, обеспечивают распашонками, пеленками, подгузниками.

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Точной статистики по матерям-иностранкам, отказавшимся от своих детей, никто не ведет. По данным благотворительной организации, на раннем этапе ее существования — с 2009-го по 2013 год — им удалось помочь 77 детям, оставшимся со своей родной семьей. В период с конца 2016-го и на сегодняшний день фонд помог еще семи малышам.

По словам Мемоншо Мемоншоева, в целом детей-сирот, к сожалению, меньше не становится.

К слову, поддержкой трудовых мигрантов и их потомства также занимается общественная организация "Гражданское содействие". Правда, это, скорее, касается отстаивания гражданских и общечеловеческих прав иностранных работников.

Так, "Гражданское содействие" может помочь, допустим, если госорганы затягивают с выдачей разрешительных документов, а то и вовсе готовы депортировать родителей. В этом случае юристы организации помогут добиться разрешения для ребенка продолжить обучение в российской школе без бюрократических проволочек, связанных с согласием родителя.

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Теги:
детский дом, родители, интернат, сироты, дети, Мигранты, Узбекистан, Россия



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