В Астраханской области сняли с поезда таджикистанца с советским паспортом‍

Правоохранители выяснили, что гражданин Таджикистана все годы со времени распада СССР жил с советским паспортом.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Сотрудники пограничного управления Астраханской области в пункте пропуска "Аксарайский" сняли с поезда Куляб — Москва 58-летнего таджика, который предъявил на контроле фальшивый паспорт, передает Sputnik Таджикистан.

Правоохранители выяснили, что гражданин Таджикистана все годы со времени распада СССР жил с советским паспортом. Он узнал о том, что документ считается недействительным, лишь когда решил посетить родину.

В Посольстве Таджикистана в России мужчине отказали в выдаче свидетельства на возвращение, объяснив это тем, что документального подтверждения гражданства у него нет.

Воспользовавшись ситуацией, мошенники за вознаграждение пообещали ему новый документ.

Пограничники сообщили, что задержанный таджикистанец был крайне удивлен тем, что едет с поддельным паспортом.

В настоящее время мужчина арестован, против него возбуждено уголовное дело за попытку въехать на территорию России по фальшивым документам.