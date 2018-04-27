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Иностранный рабочий в общежитии

Житель Югры зарегистрировал в однушке 27 мигрантов

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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При этом мужчина не намеревался предоставлять иностранцам жилье.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Жителя Югры будут судить за фиктивную постановку на учет 27 мигрантов.

Иностранные рабочие в общежитии
© Sputnik / Валерий Мельников
Жительница Москвы фиктивно поставила на учет в своей квартире 220 мигрантов
"С декабря 2017 года по февраль 2018 года мужчина за денежное вознаграждение направлял в миграционную службу уведомления о прибытии в его однокомнатную квартиру выходцев из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Украины", — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

В марте пресс-служба УВД по Северному административному округу российской столицы передавала, что жительница Москвы за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире 220 нелегальных мигрантов. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Теги:
Мигранты, Югра, Ханты-Мансийск



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