Житель Югры зарегистрировал в однушке 27 мигрантов

При этом мужчина не намеревался предоставлять иностранцам жилье.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Жителя Югры будут судить за фиктивную постановку на учет 27 мигрантов.

© Sputnik / Валерий Мельников Жительница Москвы фиктивно поставила на учет в своей квартире 220 мигрантов

"С декабря 2017 года по февраль 2018 года мужчина за денежное вознаграждение направлял в миграционную службу уведомления о прибытии в его однокомнатную квартиру выходцев из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Украины", — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

В марте пресс-служба УВД по Северному административному округу российской столицы передавала, что жительница Москвы за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире 220 нелегальных мигрантов. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.