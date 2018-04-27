Житель Югры зарегистрировал в однушке 27 мигрантов

"С декабря 2017 года по февраль 2018 года мужчина за денежное вознаграждение направлял в миграционную службу уведомления о прибытии в его однокомнатную квартиру выходцев из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Украины", — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
В марте пресс-служба УВД по Северному административному округу российской столицы передавала, что жительница Москвы за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире 220 нелегальных мигрантов. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.