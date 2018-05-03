Число получивших гражданство РФ узбекистанцев за пять лет выросло почти вдвое

Всего в период с 2012 по 2017 год число получивших российское гражданство иностранцев увеличилось почти в три раза — с 95 737 до 257 822 человек.

ТАШЕКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Узбекистан вошел в пятерку стран, выходцы из которых чаще других получали российское гражданство в 2017 году, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

Всего в период с 2012 по 2017 год число получивших российское гражданство иностранцев увеличилось почти в три раза — с 95 737 до 257 822 человек.

В 2017 году году больше всего российских паспортов выдали украинцам — 85 119. По сравнению с 2012 годом их число выросло почти в семь раз.

На втором месте по этому показателю в прошлом году оказались выходцы из Казахстана — российское гражданство получили 40 718 человек. За пять лет их число возросло почти в три раза (в 2012-м казахстанцам было выдано 14 585 российских паспортов).

Переселенцев из Таджикистана, получивших гражданство РФ, в 2017 году оказалось 29 039 против 9773 в 2012-м.

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В пятерку стран, выходцы из которых чаще других становятся обладателями российских паспортов, вошли Армения (2017 год — 25 144 человека, 2012 год — 13 176) и Узбекистан (2017 год — 23 334 человека, 2012 год — 13 409).

Для иностранцев существует общий или упрощенный порядок получения российского гражданства. Общий подразумевает получение сначала разрешения на временное проживание сроком на три года. После этого можно запросить вид на жительство, который выдается на пять лет, затем иностранец вправе подать документы на получение российского паспорта.

Размер квоты на выдачу разрешений на временное проживание в России в 2017 году составил 110 880 разрешений (пятью годами ранее этот показатель был немного меньше — 105 807).

Упрощенный порядок позволяет сократить срок получения гражданства до одного года и менее. Им могут воспользоваться, например, иностранцы, состоящие в браке с гражданами РФ.