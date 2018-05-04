Ташкент и Сеул обсудили, как остановить нелегальную трудовую миграцию

Речь шла о сокращении сроков оформления документов, а также о повышении уровня знания корейского языка гражданами Узбекистана, желающими осуществлять трудовую деятельность в Южной Корее.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухиддинов встретился с делегацией Министерства юстиции Южной Кореи, стороны обсудили сотрудничество в сфере пресечения фактов нелегального пребывания узбекских граждан в Корее, сообщает пресс-служба Министерства занятости республики.

По данным пресс-службы, стороны обсудили ход реализации существующей нормативно-правовой базы в сфере трудовой миграции.

"На встрече обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения безопасности трудовых мигрантов — граждан Узбекистана в Республике Корея, противодействия нелегальному пребыванию граждан в Республике Корея", — говорится в сообщении.

Речь шла о сокращении сроков оформления документов, а также о повышении уровня знания корейского языка гражданами Узбекистана, желающими осуществлять трудовую деятельность в Южной Корее.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Квота для узбекских мигрантов в Южной Корее может вырасти до четырех тысяч

"Корейская сторона отметила деловое течение международного сотрудничества в области миграции, своевременное выявление возникших проблем и совместное их решение", — добавили в министерстве.

В 2007 году правительства Узбекистана и Республики Корея подписали меморандум по отправке рабочих на корейские предприятия по системе разрешения занятости. В марте 2016 года стороны подписали обновленный меморандум. Документ, который регулирует правовой статус и материальное положение, позволил за прошедшее время направить на работу по контрактам в Южную Корею около 23 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. В настоящее время ежегодная квота для узбекистанцев здесь составляет три тысячи рабочих мест.