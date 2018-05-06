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Мужчина в лагере для беженцев, архивное фото

Сколько мигрантов пропали в мире с начала 2018 года

REUTERS / Mohammed Salem
Миграция
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По всему миру зарегистрировано 1,067 человек, которые погибли или пропали без вести во время миграции в 2018 году.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Свыше тысячи мигрантов и беженцев погибли или пропали без вести по всему миру за первые четыре месяца 2018 года.

Соответствующее заявление сделал на брифинге во вторник пресс-секретарь Международной организации по миграции Джоэл Миллман, сообщает РИА Новости.

"По всему миру МОМ зарегистрировала 1,067 человек, которые погибли или пропали без вести во время миграции в 2018 году, в том числе в районе Средиземного моря", — сказал он.

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В частности, по данным организации, в Средиземном море с 1 января по 2 мая 2018 года погибли 615 человек.

До европейских берегов при этом добрались 22 тысячи 699 мигрантов и беженцев. Это почти в два раза меньше, чем за тот же период 2017 года.
Отметим, власти Узбекистана предпринимают меры для улучшения ситуации с трудовой миграцией своих граждан.

Главное — это кардинальное расширение объемов и адресности мер по защите трудовых и человеческих прав выехавших на заработки мигрантов.

Кроме того, речь идет об увеличении числа граждан, направляемых за рубеж в рамках организованного набора.

Также внедряется многоступенчатая система подготовки обучения, оценки, отбора и мониторинга за трудоустройством по целевым сферами трудоустройства и работодателями.

Теги:
Общество



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