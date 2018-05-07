15:02 07 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Мужчина в наручниках

В Петербурге узбекистанцы подделали регистрацию 750 соотечественникам

Sputnik / Евгений Биятов
Миграция
Получить короткую ссылку
23 0 0

Во время обыска в квартире иностранцев были обнаружены печати МФЦ, бланки о прибытии в страну гастарбайтеров и копии их документов.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Санкт-Петербурге полиция задержала 21- и 22-летнего граждан Узбекистана, передают местные СМИ.

Мигранты подделывали соотечественникам документы для пребывания в России.

Во время обыска в квартире иностранцев были обнаружены печати МФЦ и еще шести различных организаций, бланки о прибытии в страну гастарбайтеров и копии их документов. Таким образом мошенники изготовили липовые документы для 750 человек.

По данному факту возбуждено дело по 322 статье УК РФ (организация незаконной миграции).

По теме

На Ямале злоумышленников арестовали за продажу мигрантам липовых документов
Теги:
Мигранты, Санкт-Петербург



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Астане у супермаркета Жаннур перевернулся батут
    Ветром сдуло

    В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.

  • Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке .Архивное фото
    В полку прибыло

    С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".

  • Граница, архивное фото
    Явная угроза

    У южных границ Таджикистана создается опорная база международного терроризма, заявили в МИД России.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

  • Вайра Вике-Фрейберга и девушки проекта Нам всем надо быть Вайрой
    Печально я гляжу…

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.

  • Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в Паневежисе Линас Зайкаускас, архивное фото
    Преступление и наказание

    Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.

  • Pavel Midrigan
    "Мы – не партнеры!"

    Эксперт прокомментировал Sputnik Молдова намерение ЕС ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран с безвизовым режимом.

  • Кадр из фильма Собибор
    Премьера для ветеранов

    Посольство России в Эстонии откроет празднование годовщины Победы премьерным показом для ветеранов художественного фильма "Собибор".

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • В Астане у супермаркета Жаннур перевернулся батут
    Ветром сдуло

    В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.

  • Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке .Архивное фото
    В полку прибыло

    С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".

  • Граница, архивное фото
    Явная угроза

    У южных границ Таджикистана создается опорная база международного терроризма, заявили в МИД России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Китайский фермер Tan Yong и его друг на самодельной подлодке на территории водохранилища Danjiangkou
Китайские Кулибины, или На что способны самоделкины Поднебесной
Танковый биатлон
В "Чирчике" танки грохотали: как прошел первый в Узбекистане военный биатлон
Импорт в Узбекистан
Узбекский импорт в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054