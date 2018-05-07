В Петербурге узбекистанцы подделали регистрацию 750 соотечественникам

Во время обыска в квартире иностранцев были обнаружены печати МФЦ, бланки о прибытии в страну гастарбайтеров и копии их документов.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Санкт-Петербурге полиция задержала 21- и 22-летнего граждан Узбекистана, передают местные СМИ.

Мигранты подделывали соотечественникам документы для пребывания в России.

Во время обыска в квартире иностранцев были обнаружены печати МФЦ и еще шести различных организаций, бланки о прибытии в страну гастарбайтеров и копии их документов. Таким образом мошенники изготовили липовые документы для 750 человек.

По данному факту возбуждено дело по 322 статье УК РФ (организация незаконной миграции).