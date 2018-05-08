Минтруда подпишет соглашение с узбекскими диаспоральными организациями в РФ

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Представители узбекских диаспор из России встретились со специалистами Министерства занятости и трудовых отношений, сообщает информационно-развлекательный портал "Заряд".
С узбекской стороны на встрече присутствовали первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов, начальник Агентства по внешней трудовой миграции Равшан Ибрагимов. Из России приехали председатель Астраханской региональной общественной организация узбекской культуры "Узбекистан" Баходир Аминов, председатель РОО "Национально-культурная автономия узбеков Республики Татарстан" Абдуманноб Абдусаттаров, председатель Свердловской областной общественной организации "Союз узбекистанцев Урала" Закир Оллаберганов и другие.
Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов ознакомил гостей с реформами, которые проводятся в трудовых отношениях. Он отметил, что имеется межправительственное соглашение России и Узбекистана об организованном наборе и привлечении граждан республики для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ. В рамках соглашения уже идет работа.
Руководитель Астраханской региональной общественной организация узбекской культуры "Узбекистан" Баходир Аминов отметил, что реализация документа будет способствовать укреплению российско-узбекистанского двустороннего сотрудничества в области внешней трудовой миграции, развитию дружественных отношений между двумя государствами, повышению квалификации рабочей силы, а также предотвращению незаконного привлечения трудовых мигрантов.
В ближайшем будущем планируется открытие представительств Агентства по внешней трудовой миграции в Москве и Санкт-Петербурге.
Представители диаспор отметили, что ежегодно в Россию приезжает много узбекистанцев, большую часть из них составляют трудовые мигранты. Наряду с сохранением и развитием узбекской культуры и традиций на территории РФ, диаспоральные общественные организации решают целый ряд вопросов по поддержке соотечественников и оказывают содействие по защите прав трудовых мигрантов из Узбекистана. В ходе решения этих вопросов представители узбекских диаспор часто сталкиваются с проблемами. Для их решения представители узбекских диаспор предложили внедрить систему добровольного медицинского страхования до получения патента.
В ходе встречи был одобрен вопрос подписания с диаспоральными общественными организациями соглашений о взаимном сотрудничестве в сфере регулирования вопросов трудовой деятельности и защиты прав трудовых мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан.