В Волгоградской области правоохранители задержали три автобуса с нелегалами

Все иностранцы не имели документов, дающих право на пребывание на территории России.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Волгограде правоохранители задержали 25 нелегальных мигрантов.

Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, на трех постах ДПС в Калачевском районе утром 14 мая были остановлены три пассажирских автобуса, в которых находились граждане Узбекистана.

Все иностранцы нарушили правила миграционного учета и не имели никаких документов, дающих право на пребывание на территории России.

Нелегалам назначены штраф и административное выдворение с закрытием права на въезд в РФ сроком на пять лет.