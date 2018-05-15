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Иностранные рабочие

В Волгоградской области правоохранители задержали три автобуса с нелегалами

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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Тема:
Миграционное законодательство России (105)
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Все иностранцы не имели документов, дающих право на пребывание на территории России.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Волгограде правоохранители задержали 25 нелегальных мигрантов.

Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, на трех постах ДПС в Калачевском районе утром 14 мая были остановлены три пассажирских автобуса, в которых находились граждане Узбекистана.

Все иностранцы нарушили правила миграционного учета и не имели никаких документов, дающих право на пребывание на территории России.

Нелегалам назначены штраф и административное выдворение с закрытием права на въезд в РФ сроком на пять лет.

Тема:
Миграционное законодательство России (105)

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Теги:
нелегальные мигранты, Нелегальная миграция, Волгоград, Россия



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