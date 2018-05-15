В Волгоградской области правоохранители задержали три автобуса с нелегалами

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Волгограде правоохранители задержали 25 нелегальных мигрантов.
Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, на трех постах ДПС в Калачевском районе утром 14 мая были остановлены три пассажирских автобуса, в которых находились граждане Узбекистана.
Все иностранцы нарушили правила миграционного учета и не имели никаких документов, дающих право на пребывание на территории России.
Нелегалам назначены штраф и административное выдворение с закрытием права на въезд в РФ сроком на пять лет.