Узбекистанец с подельниками зарегистрировал в Казани более 700 мигрантов

Через пять подконтрольных фирм подозреваемые оформляли фиктивные документы на работу, которые позволяли мигрантам находиться на территории России в течение года.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Организатор преступной группировки из Узбекистана и четверо граждан России и Кыргызстана, проживающих в Казани, незаконно поставили на миграционный учёт и продлили пребывание в России 700 иностранцам.

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Три уроженца стран СНГ и гражданин Кыргызстана организовали незаконную постановку на миграционный учет и продление пребывания на территории России иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". Подозреваемые действовали с середины 2016 года. Пять подконтрольных им фирм, специализирующихся на организации общественного питания и строительных работах, по версии следствия, выступали как принимающая сторона: фиктивные документы на трудовую деятельность с их реквизитами позволяли мигрантам находиться в России в течение года.

За оформление подозреваемые брали с иностранцев от 1,5 до 7,5 тысячи рублей – в зависимости от сложности выполнения фальсифицированных документов, передает пресс-служба МВД по Татарстану.

Всего в ходе следствия, по информации МВД, выявлено более тысячи фактов фальсификации документов. В числе иностранных граждан, получивших фальсифицированные документы, значатся представители Азербайджана, Армении, Грузии, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Подозреваемые оформляли документы и приезжим из Аргентины, Китая, Ирака, Ирана, Йемена, Палестины, Сирии, Словакии, Турции и Чехии.

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В ходе обысков в офисном помещении из компьютеров обвиняемых изъяты документация подконтрольных им фирм, печати различных ООО, тетради с "черной" бухгалтерией, паспорта иностранных граждан, компьютеры, ноутбуки и флеш-накопители с данными о постановке на миграционный учет.

"Трое обвиняемых признали свою вину и дали показания, изобличающие организатора преступной группы – 46-летнего уроженца Узбекистана. В отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех участников преступной группы и фактов их противоправной деятельности", — отмечает МВД.