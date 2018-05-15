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Иностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра, получая трудовой патент

В России могут создать патенты с высокой степенью защиты

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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Тема:
Миграционное законодательство России (106)
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что наблюдается рост организованной преступности, создающей каналы незаконной миграции.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в России создана концепция высокозащищенных патентов с электронным носителем.

Получить патент в Многофункциональном Миграционном Центре Москвы в Сахарово (русский язык)
© Youtube/ Официальный канал ММЦ
Узбекистан и Россия упростили получение патента для мигрантов
По его словам, новый вид патентов поможет контролировать соблюдение налогового законодательства.

Он отметил, что в Приволжье наблюдается рост организованной преступности, создающей каналы незаконной миграции. В ходе операции "Нелегал-2017" в округе было выявлено 13 тысяч нарушений миграционного законодательства, выдворено более 1,2 тысячи иностранцев, наложено штрафов на сумму около 29 миллионов рублей, возбуждены 673 уголовных дела.

Также выявлены 142 тысячи подозрительных финансовых операций на сумму более 30 миллиардов рублей.

Тема:
Миграционное законодательство России (106)

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Теги:
трудовой патент, Нелегальная миграция, Россия



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