В России могут создать патенты с высокой степенью защиты

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в России создана концепция высокозащищенных патентов с электронным носителем.

По его словам, новый вид патентов поможет контролировать соблюдение налогового законодательства.

Он отметил, что в Приволжье наблюдается рост организованной преступности, создающей каналы незаконной миграции. В ходе операции "Нелегал-2017" в округе было выявлено 13 тысяч нарушений миграционного законодательства, выдворено более 1,2 тысячи иностранцев, наложено штрафов на сумму около 29 миллионов рублей, возбуждены 673 уголовных дела.

Также выявлены 142 тысячи подозрительных финансовых операций на сумму более 30 миллиардов рублей.