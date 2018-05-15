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Рабочие на строительной площадке, архивное фото

В Ташкенте пройдут консультации для мигрантов, выезжающих в Россию

© Sputnik / Павел Лисицын
Миграция
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На семинаре расскажут как устроится на работу в России и какие документы для этого нужны.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.  В бизнес-центре Пойтахт 25 мая 2018 года в 18:00 состоится семинар, посвящённый консульской проблематике и особенностям действующего миграционного законодательства Российской Федерации.

Работа многофункционального центра
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Центр находится на улице Ш.Рашидова, д.16, 4 этаж, зал "Навои", ориентир — станция метро "Мустакиллик". В ходе мероприятия участники смогут получить необходимые консультации, а также задать интересующие их вопросы, на которые ответит заведующий консульским отделом Посольства России в Узбекистане И.Фетисов и сотрудники Представительства МВД России в Узбекистане по вопросам миграции.

Желающим принять участие необходимо предварительно записаться, по телефону консульского отдела (+998 71) 140-72-00 (9.00-13.00 с понедельника по четверг), по электронной почте info@pravouz.com, consul.tashkent@mid.ru или отправить сообщение в Facebook.

Теги:
посольство, миграционное законодательство РФ, Россия, Узбекистан



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