В тепличных хозяйствах Волгоградской области выявили 44 нелегала

Предпринимателям, которые решили заработать на труде нелегалов, грозит штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого гастарбайтера.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В ходе рейда по тепличным хозяйствам Иловлинского района Волгоградской области правоохранители обнаружили 200 мигрантов из Узбекистана, Китая и Таджикистана, среди которых 44 находились и работали в стране нелегально.

При этом большая часть работников приехала работать на полях целыми семьями, с маленькими детьми.

© Sputnik / Валерий Мельников В Волгоградской области правоохранители задержали три автобуса с нелегалами

"Жили они прямо на территории сельхозугодий — в наспех возведенных палатках или землянках", — пишут местные СМИ.

При этом 16 иностранцев работали на территории России без разрешающих документов, а еще 15 вообще не имели права находиться на территории РФ. 13 остальных имели фиктивную регистрацию.

Всех нарушители привлекли к административной ответственности — им предстоит покинуть пределы государства, а до выдворения они будут находиться в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан. А предпринимателям, кто решил заработать на труде нелегалов, грозит штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого гастарбайтера.