На Сахалине узбекистанца осудили за липовую регистрацию

Мужчина, находясь в городе Петропавловск-Камчатский, оформил себе поддельное разрешение на временное проживание в РФ.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Северо-Курильский районный суд постановил выдворить из России 52-летнего узбекистанца в связи с использованием заведомо подложного документа.

Кроме того, иностранцу придется заплатить административный штраф в пять тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Сахалинской области, мужчина, находясь в городе Петропавловск-Камчатский, оформил себе поддельное разрешение на временное проживание в РФ.

Во время досмотра рыболовной шхуны, на которой работал подсудимый, сотрудники пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району установили, что в паспорте гражданина Узбекистана имеются недостоверные сведения.