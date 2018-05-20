Узбекистан договорился с Польшей о трудоустройстве мигрантов

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Делегация Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана провела переговоры в Польше, передает ИА "Жахон".
Представители Узбекистана обсудили с руководителями польских компаний вопросы трудоустройства граждан республики.
По итогам переговоров, Узбекистан и десять польских работодателей подписали меморандумы о сотрудничестве. Данные компании специализируются в строительной, текстильной, аграрной и пищевой сферах.
Кроме того, Польша рассмотреть возможность принять около трех тысяч работников строительной индустрии из Узбекистана.
Согласно данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в прошлом году узбекистанцам было выдано более 1200 рабочих виз (11-место по выданным разрешениям).