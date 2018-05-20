Узбекистан договорился с Польшей о трудоустройстве мигрантов

Согласно данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в 2017 году узбекистанцам было выдано более 1200 рабочих виз.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Делегация Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана провела переговоры в Польше, передает ИА "Жахон".

Представители Узбекистана обсудили с руководителями польских компаний вопросы трудоустройства граждан республики.

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Поляки подробно ознакомили узбекскую делегацию с предложениями о сотрудничестве, характере предлагаемых работ, наиболее востребованными рабочими специальностями.

По итогам переговоров, Узбекистан и десять польских работодателей подписали меморандумы о сотрудничестве. Данные компании специализируются в строительной, текстильной, аграрной и пищевой сферах.

Кроме того, Польша рассмотреть возможность принять около трех тысяч работников строительной индустрии из Узбекистана.

Согласно данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в прошлом году узбекистанцам было выдано более 1200 рабочих виз (11-место по выданным разрешениям).