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Города Мира. Варшава

Узбекистан договорился с Польшей о трудоустройстве мигрантов

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Миграция
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Согласно данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в 2017 году узбекистанцам было выдано более 1200 рабочих виз.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Делегация Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана провела переговоры в Польше, передает ИА "Жахон".

Представители Узбекистана обсудили с руководителями польских компаний вопросы трудоустройства граждан республики. 

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Поляки подробно ознакомили узбекскую делегацию с предложениями о сотрудничестве, характере предлагаемых работ, наиболее востребованными рабочими специальностями.

По итогам переговоров, Узбекистан и десять польских работодателей подписали меморандумы о сотрудничестве. Данные компании специализируются в строительной, текстильной, аграрной и пищевой сферах.

Кроме того, Польша рассмотреть возможность принять около трех тысяч работников строительной индустрии из Узбекистана.

Согласно данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в прошлом году узбекистанцам было выдано более 1200 рабочих виз (11-место по выданным разрешениям).

Теги:
трудовая миграция, миграция, Узбекистан, Польша, Труд



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