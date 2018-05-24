Вернуться на родину: узбекистанец 10 лет пытается получить паспорт РФ

Проблемы связаны с обстоятельствами и бюрократическими проволочками, у Андрея Миронова нет денег на перемещения по стране и оплату пошлины.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Гражданин Узбекистана Андрей Миронов 10 лет добивается получения российского паспорта, передает телеканал Russia Today.

Мужчина родился в Узбекистане, но по национальности он русский. В 1930-х годах власти СССР раскулачили семью и отправили бабушку молодого человека в ссылку в Узбекистан.

После распада Советского союза оформить российский паспорт смогла только мать Миронова, а отец умер, не успев стать гражданином России.

Андрей Миронов получил узбекский паспорт в 1998 году, когда ему было 14 лет. В 2008 году он уехал в Москву учиться и работать. Молодой человек окончил курсы ВГИК и Школу радио и занялся вопросами получения российского гражданства и паспорта.

Однако сотрудники Федеральной миграционной службы (ФМС) посчитали, что оснований для получения гражданства у Андрей нет. Также у мужчины вымогали взятку.

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С 2008 по 2015 год он оформлял в Москве временную регистрацию, которая действовала в течение 90 дней. Каждые три месяца Андрею Миронову приходить выезжать на границу с Украиной для оформления новой миграционной карты.

В 2013 году родители молодого человека переехали в Россию, предварительно продав в Ташкенте все жилье. Они приобрели квартиру в Калининградской области и подали документы на вид на жительство. Они были готовы через 2,5 года, мать Андрея получила гражданство через три года.

При этом отец Миронова умер без гражданства, так как российское не успел получить, а из ташкентского вышел. Из-за отсутствия СНИЛС и паспорта российские медики не оказывали ему помощь.

В 2015 году Андрей Миронов получил биометрический паспорт, так как в России перестали признавать обычные узбекские документы для удостоверения личности.

В калининградском Управлении по вопросам миграции мужчине сообщили, что программа по воссоединению семьи больше не действует, но он может подавать на гражданство по программе "Признание носителем русского языка".

Комиссия признала его русскоязычным, ему выдали соответствующее свидетельство, но проблемы возникли из-за бюрократических проволочек.

Дело в том, что в пакет документов для получения вида для жительства входит "справка из консульства или иной документ". Какая именно бумага нужна, Андрею не удалось выяснить, он должен ехать в Санкт-Петербург для запроса в Главное управление по вопросам миграции.

Однако на поездку и пошлину в посольстве нужны деньги, а гражданина Узбекистана без паспорта в России на работу не берут.

Временная регистрация Андрея Миронова заканчивается 7 июля.