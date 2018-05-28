Власти помогут узбекистанцам легально устроиться на работу за рубежом

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. На Едином портале интерактивных государственных услуг опубликовано постановление кабинета министров Узбекистана "О мерах по дальнейшему совершенствованию и коренному пересмотру системы организованного трудоустройства граждан Республики Узбекистан за рубежом".

© Sputnik / Михаил Воскресенский Узбекистан договорился с Польшей о трудоустройстве мигрантов

В документе перечисляется ряд задач, поставленных перед агентством при Министерстве занятости и трудовых отношений республики, начало работы которого утвердят в течение двух недель.

Среди основных целей нового ведомства — содействие гражданам по реализации прав на легальную трудовую деятельность за рубежом, международное сотрудничество в трудовой миграции и взаимодействие с соответствующими ведомствами иностранных государств, лицензирование организаций по трудоустройству граждан Узбекистана за рубежом, а также выдача разрешений.

Кроме того, в ближайшее время в Фонд стимулирования труда работников начнет поступать не пять, а 12 процентов размеров выплат из Государственного фонда содействия занятости, то есть в Узбекистане увеличат финансирование трудовой миграции.

Напомним, что в конце мая Узбекистан договорился о трудоустройстве мигрантов с Польшей.