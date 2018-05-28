ФСБ: Большинство незаконных мигрантов в России — жители Центральной Азии

Большая часть из них имеет документы с измененными установочными данными. Некоторые пытаются проникнуть на российскую территорию в обход пунктов пропуска, а также в укрытиях грузовых поездов и большегрузных автомобилей.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Граждане стран Центральной Азии, а также Украины и Молдавии составляют основную долю мигрантов, пытающихся пересечь границу России.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"Сохраняется угроза незаконной миграции иностранных граждан. Основную часть из них составляют жители центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, следующие в Российскую Федерацию с целью трудоустройства. Как правило, это лица, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен", — сказал Кулишов.

По его словам, в 2017 году только на российско-казахстанском участке границы выявлено более 6,5 тысячи трудовых мигрантов. Около полутора тысяч из них имели документы с измененными установочными данными. Некоторые пытались проникнуть на российскую территорию в обход пунктов пропуска, а также в укрытиях грузовых поездов и большегрузных автомобилей.