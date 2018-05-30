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Ситуация с беженцами

В Париже эвакуируют один из самых больших лагерей мигрантов

© REUTERS / Marko Djurica
Миграция
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По данным СМИ, в лагере находятся около 1700 мигрантов.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Силы правопорядка начали эвакуацию одного из самых крупных лагерей мигрантов в Париже, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД Франции.

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"Подтверждая заявления министра внутренних дел Франции Жерара Коллона, МВД попросило префекта региона Иль-де-Франс, префекта Парижа и префекта полиции провести этим утром эвакуацию главного парижского лагеря мигрантов в 19-м округе Парижа", — говорится в коммюнике.

Сообщается, что мигранты будут размещены в 20 местах временного проживания в Париже и регионе Иль-де-Франс и направлены в приемные и экзаменационные центры для установления их статуса.

В МВД отмечают, что начиная с 2015 года это уже 35-я по счету эвакуация лагеря мигрантов в Париже.

По данным СМИ, в лагере находятся около 1700 мигрантов.

Отметим, что Францию называют страной мигрантов — в целом здесь охотно принимают беженцев из стран Африки и Азии. Однако официально получить этот статус непросто.

Сколько всего сейчас нелегальных беженцев во Франции, сказать сложно. Миграция приобрела неконтролируемый характер. По официальным данным, с 2008 года убежище во Франции попросили 500 тысяч человек.

 

Теги:
Париж, Франция, Общество



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