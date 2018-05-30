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Работа судебных приставов

УФССП Екатеринбурга отправила нелегальных мигрантов в Узбекистан

© Sputnik / Владимир Федоренко
Миграция
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Более 50 человек отправились на родину — это граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Судебные приставы Свердловской области за неделю выдворили 50 иностранцев-нелегалов, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации

"В основном это граждане государств ближнего зарубежья: Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана", — сообщило в среду УФССП Свердловской области.

В ведомстве добавили, что все они признаны виновными по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".

Задержание преступника
ФСБ РФ
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В качестве наказания суд постановил подвергнуть нелегалов принудительному выдворению за пределы России. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет. Граждане, подвергшиеся выдворению, были доставлены до пунктов пропуска через государственную границу в аэропорту Кольцово.

Всего с начала этого года за пределы Российской Федерации были принудительно выдворены 620 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории России, уточняет УФССП.




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