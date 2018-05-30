УФССП Екатеринбурга отправила нелегальных мигрантов в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Судебные приставы Свердловской области за неделю выдворили 50 иностранцев-нелегалов, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации
"В основном это граждане государств ближнего зарубежья: Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана", — сообщило в среду УФССП Свердловской области.
В ведомстве добавили, что все они признаны виновными по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".
Всего с начала этого года за пределы Российской Федерации были принудительно выдворены 620 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории России, уточняет УФССП.