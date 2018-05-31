Только по любви: мигрантам запретят жить вдали от жен-россиянок

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, делающий бессмысленными для иностранных мигрантов фиктивные браки.
Подготовленные поправки в закон о правовом положении иностранных граждан запретят заграничным мужьям селиться вдали от семей. За этим будет строго следить миграционная служба."Российской газете" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Многие иностранные граждане злоупотребляют правом на получение разрешения на проживание в нашей стране вне установленных квот, заключая фиктивные браки".
Конечно, для любви нет границ. Если люди искренне хотят создать семью, какая разница, какого цвета паспорта у них в кармане. Разработанный проект не помешает играть свадьбы тем, чьи сердца бьются в такт. Проблемы возникнут у нелюбящих и расчетливых.
"Естественно, право человека жить со своей семьей не ставится под сомнение, — подчеркивает Владимир Груздев. — Однако нормы, защищающие семью, не должны становиться лазейкой для недобросовестных граждан".
Например, недавно был разоблачен брак жительницы Перми.
Как рассказали в прокуратуре Пермского края, прокурор направил иск в районный суд о признании брака недействительным. Суд согласился с этим, запись о браке должна быть аннулирована. Число подобных дел увеличивается: прокуроры по всей стране выявляют и аннулируют через суд фиктивные браки. Но и спрос на фиктивных невест, и подобные предложения на рынке "брачных" услуг постоянно растут. Поэтому и предлагается ввести определенные ограничения для иностранных женихов.
"Иностранный гражданин не вправе самостоятельно изменять место жительства и тем более переезжать в другой регион, — поясняет Владимир Груздев. — В том случае, если возникнет необходимость переезда по семейным обстоятельствам, будет предусмотрена процедура согласования".
Разрешение на временное проживание будет выдаваться только в пределах того региона, где живут его родные с российским гражданством.