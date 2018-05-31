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Руки молодоженов с обручальными кольцами

Только по любви: мигрантам запретят жить вдали от жен-россиянок

© Flickr/ Brian Ambrozy
Миграция
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Согласно новому документу, мигранты не смогут совершать фиктивные браки, за этим будет строго следить миграционная служба.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, делающий бессмысленными для иностранных мигрантов фиктивные браки.

Подготовленные поправки в закон о правовом положении иностранных граждан запретят заграничным мужьям селиться вдали от семей. За этим будет строго следить миграционная служба.

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"Проект направлен на снижение фактов регистрации фиктивных свадеб, — отметил "Российской газете" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Многие иностранные граждане злоупотребляют правом на получение разрешения на проживание в нашей стране вне установленных квот, заключая фиктивные браки".

Конечно, для любви нет границ. Если люди искренне хотят создать семью, какая разница, какого цвета паспорта у них в кармане. Разработанный проект не помешает играть свадьбы тем, чьи сердца бьются в такт. Проблемы возникнут у нелюбящих и расчетливых.

"Естественно, право человека жить со своей семьей не ставится под сомнение, — подчеркивает Владимир Груздев. — Однако нормы, защищающие семью, не должны становиться лазейкой для недобросовестных граждан".

Например, недавно был разоблачен брак жительницы Перми.

Свадебные кольца
© Sputnik / AlexTikhomirov
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Как выяснила прокуратура, женщина вышла замуж за жителя одной из южных стран отнюдь не безвозмездно. Цена ее руки и сердца составила… пять тысяч рублей. Пара не прожила вместе ни дня, совместного имущества у них не было. Однако штамп в паспорте позволял иностранцу претендовать на статус постоянного жителя нашей страны.

Как рассказали в прокуратуре Пермского края, прокурор направил иск в районный суд о признании брака недействительным. Суд согласился с этим, запись о браке должна быть аннулирована. Число подобных дел увеличивается: прокуроры по всей стране выявляют и аннулируют через суд фиктивные браки. Но и спрос на фиктивных невест, и подобные предложения на рынке "брачных" услуг постоянно растут. Поэтому и предлагается ввести определенные ограничения для иностранных женихов.

"Иностранный гражданин не вправе самостоятельно изменять место жительства и тем более переезжать в другой регион, — поясняет Владимир Груздев. — В том случае, если возникнет необходимость переезда по семейным обстоятельствам, будет предусмотрена процедура согласования".

Свадебные кольца
© Sputnik / AlexTikhomirov
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При этом председатель правления АЮР особо подчеркивает, что закон не ограничивает граждан России в праве передвижения по всей территории страны. "Члены семей граждан России также не будут ограничены в праве передвижения по стране вместе со своими близкими, — говорит он. — Не коснутся запреты также отпусков и командировок, ограничения вводятся только на смену постоянного места проживания".

Разрешение на временное проживание будет выдаваться только в пределах того региона, где живут его родные с российским гражданством.

Теги:
миграционное законодательство РФ, брак, мигрант, Узбекистан, Россия



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