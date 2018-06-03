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Во время ЧМ-2018 в России мигранты смогут встать на учет в течение трех дней

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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Тема:
Миграционное законодательство России (109)
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Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. С 25 мая по 25 июля 2018 года, в период проведения в России чемпионата мира по футболу, срок регистрации иностранцев и лиц без гражданства увеличен с одних суток до трех.

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Кроме того, как уточняет МИД Узбекистана, в порядок регистрации внесена еще одна поправка. Если раньше иностранцы или граждане РФ, прибывшие с 25 мая по 25 июля 2018 в один из городов, где запланированы матчи чемпионата, должны были встать на учет исключительно в отделах внутренних дел (ОВД), то теперь зарегистрироваться можно как в ОВД, так и в многофункциональных центрах (МФЦ) "Мои документы".

Правила распространяется на всех иностранных граждан вне зависимости от наличия у них разрешения на временное проживание или вида на жительство. Указанный порядок актуален только в случае поездок в 11 городов, где пройдут футбольные матчи чемпионата мира-2018. В список городов входят Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Самара, Сочи, Саранск, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань и Екатеринбург.

Тема:
Миграционное законодательство России (109)
Теги:
МИД Узбекистана, Россия



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