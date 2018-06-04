МВД: девять миллионов мигрантов находятся в России легально

В прошлом году из РФ были выдворены 63 тысячи иностранцев, 192 тысячам граждан был закрыт въезд в страну.

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Девять миллионов иностранцев в настоящее время на законных основаниях находятся в России, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

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"По состоянию на сегодняшний день у нас в стране легально находится девять миллионов иностранных граждан. В прошлом году мы выдворили из страны 63 тысячи иностранных граждан, 192 тысячам граждан был закрыт въезд в страну", - сказал Колокольцев в интервью в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

Он добавил, что в перспективе ведомство планирует разработать миграционный кодекс, в котором будут четко прописаны действия сотрудников полиции, а также требования к гражданам, которые обращаются в миграционные подразделения. Кроме того, кодекс повысит качество предоставления государственных услуг населению в области миграционного законодательства, добавил министр.