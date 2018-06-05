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Юлия Слуцкая.

Слуцкая: в наборе мигрантов в России больше заинтересованы крупные фирмы

Миграция
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Президент Международной Ассоциации по правовому содействию трудовым мигрантам Юлия Слуцкая объяснила, почему мигранты верят в организованный набор сотрудников.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik, Антон Курилкин. Как российские работодатели участвуют в организованном трудовом наборе узбекистанцев, корреспонденту Sputnik рассказала президент Международной Ассоциации по правовому содействию трудовым мигрантам Юлия Слуцкая.

— Как выстроена работа ассоциации? Кто именно подбирает вакансии для граждан Узбекистана?

— Сейчас в состав ассоциации входит три кадровых агентства, именно они занимаются поиском заинтересованных работодателей, выясняют, сколько нужно людей, каких специальностей, узнают уровень заработной платы, условия труда, проживания и отдыха. Мы идем от потребностей российских компаний и организаций.

Именно агентства финансируют деятельность ассоциации в виде членских взносов. С работников мы не взимаем никаких платежей и не получаем финансирования от Узбекистана и России.

В апреле 2017 года наши страны подписали межправительственное соглашение об организованном наборе узбекских граждан на работу в Россию, и мы решили осуществлять содействие оргнабору.

Сразу скажу, что нам показалась наиболее оптимальной идея синтеза института гражданского общества и коммерческих организаций – то есть, с одной стороны, мы выступаем как правозащитная организация, осуществляя сопровождение мигрантов, а с другой, работаем как профессиональное объединение в коммерческой области найма работников.

— Какие требования предъявляются к работодателям?

— Условия участия работодателя в оргнаборе прописаны в самом межправительственном соглашении, и мы не можем их менять, но мы дополнительно проверяем потенциальных клиентов по всем имеющимся в нашем распоряжении каналам.

У нас есть своя служба безопасности, которая занимается проверками — смотрит, есть ли задолженности по выплате зарплаты или уплате налогов, были ли судебные споры.

После мы направляем информацию нашим узбекским партнерам. Они изучают ее, смотрят, сталкивались ли раньше с этой компанией, были ли какие проблемы. Мы также работаем над вопросом налаживания взаимодействия с Рострудом на предмет проведения дополнительной проверки по досье отдельных компаний и предприятий.

Получается трехступенчатый контроль и, скажу честно, не каждый работодатель готов соответствовать требованиям — в процессе переговоров мы исходим из необходимости официального оформления, предоставления помещения для проживания, соответствующего всем санитарным нормам.

— Какие компании обычно успешно проходят отбор?

— В основном имеем дело с крупным бизнесом. Он более надежен, имеет стабильные источники финансирования, а значит, не так зависит от колебаний рынка. Кроме того, такие фирмы больше заинтересованы в найме иностранцев, поскольку испытывают кадровый голод при наращивании объемов производства или расширении круга деятельности. Чаще всего — это промышленные объекты.

Помимо этого, крупные работодатели очень заботятся о своей репутации — скандалы с нарушением миграционного законодательства и связанные с этим проблемы им не интересны.

— В каких регионах России вы работаете?

— Вопреки расхожему мнению, мы не ограничиваемся столичным регионом. На сегодняшний день у нас успешно функционируют проекты в Алтайском крае, в Тульской и Калужской областях. В Ленинградской области работает два проекта. Готовимся к запуску в Тюмени и Омске — уже даже прибыли люди.

— Получается, что ассоциация занимается только координацией российских компаний при взаимодействии с агентством в Узбекистане?

— Не только, мы также координируем людей на территории России, оказываем юридическую поддержку.

Работодатели не всегда готовы заниматься администрированием иностранного персонала и их интересует, кто будет непосредственно заниматься людьми по окончании их трудовой деятельности. А наша ассоциация этими вопросами занимается.

У нас есть кол-центр, свои юристы, хотя зачастую достаточно просто предоставить дополнительную информацию. В основном людям, оказавшимся вдали от родины, просто требуется психологическая помощь.

Мы остаемся с ними на связи, у нас есть своя база. Мы стараемся сопровождать граждан Узбекистана до момента их выезда с территории России.

Что касается возникающих сложных жизненных ситуаций, оказания медицинской помощи, юридической консультации, то наш кол-центр работает круглосуточно и отвечают в нем на трех языках: русском, узбекском и таджикском.

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Те, кто прибывает по нашей линии, получают памятки по общению с сотрудниками полиции. Такие справочные материалы мы распространяем и в Узбекистане — в них вся необходимая мигранту правовая информация.

Даже если человека, приехавшего по нашей линии, задержали, то чаще всего хватает приезда юриста, потому что у наших подопечных все нормально с документами, все оформлено правильно. До суда дело не доходит, и наши юристы купируют этот момент, всем сохраняя и нервы, и время, и финансовые средства.

— Насколько в Узбекистане велик интерес к трудоустройству в России через ассоциацию?

— Интерес большой. Очень многие трудовые мигранты уже обжигались на работе в России. Невыплаченные зарплаты, плохие условия труда, сверхурочные неоплачиваемые переработки — многие знакомы с этим лично.

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В организованный набор люди верят. Верят в то, что их не обманут и неприятностей получится избежать, в нас видят оплот узбекского государства, так как мы официальный партнер Агентства по внешней трудовой миграции.

Нас это очень дисциплинирует, и мы стараемся оправдать такое доверие. Мы думаем не о количестве, а о качестве — сегодня работодатели заинтересованы в профессиональных кадрах, квалифицированных специалистах и даже готовы финансировать обучение работников.

Теги:
Россия



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