Госдума подписала поправки о регистрации мигрантов в нежилых помещениях

Согласно законопроекту, если иностранный гражданин проживает в помещении на территории организации, где он работает, он подлежит постановке на учет даже при отсутствии у данного строения адресных данных.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Госдума подписала в третьем чтении законопроект, согласно которому мигрантов можно будет регистрировать по месту работы.

Согласно документу, если иностранный гражданин работает в организации, в помещении которой он фактически проживает, он подлежит регистрации по адресу осуществления своей трудовой деятельности.

"В случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации", — говорится в тексте.

Иными словами, теперь иностранцы могут быть зарегистрированы даже в строительных вагончиках или других временных сооружениях, принадлежащих компании, в которой они трудятся.