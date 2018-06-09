На сайте МВД России появился сервис по вопросам получения гражданства РФ

ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Онлайн-сервис для оперативного решения вопросов получения российского гражданства создан на сайте МВД РФ, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Она отметила, что данный сервис создан для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по оперативному решению вопросов, связанных с получением гражданства. Указание по разработке данного сервиса дал глава МВД России Владимир Колокольцев.
Также на сайте создан раздел "Вопросы гражданства Российской Федерации". Переход к нему осуществляется по баннеру, размещенному на главной странице интернет-сайта. В этом разделе представлена справочная информация о порядке рассмотрения заявлений, необходимых процедурах и формах документов.
"Разработан онлайн-сервис для подачи обращений при возникновении затруднений с получением гражданства РФ напрямую в Главное управление по вопросам миграции МВД России. Баннер "Хочу стать гражданином Российской Федерации" доступен на странице ГУВМ МВД России. Все поступившие обращения будут рассмотрены профильными специалистами в установленные законом сроки в соответствии с законодательством Российской Федерации", - пояснила Волк.