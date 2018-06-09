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На сайте МВД России появился сервис по вопросам получения гражданства РФ

© Sputnik / Алексей Куденко
Миграция
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Тема:
Миграционное законодательство России (110)
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Данный сервис создан для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по оперативному решению вопросов, связанных с получением гражданства.

ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Онлайн-сервис для оперативного решения вопросов получения российского гражданства создан на сайте МВД РФ, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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Она отметила, что данный сервис создан для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по оперативному решению вопросов, связанных с получением гражданства. Указание по разработке данного сервиса дал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Также на сайте создан раздел "Вопросы гражданства Российской Федерации". Переход к нему осуществляется по баннеру, размещенному на главной странице интернет-сайта. В этом разделе представлена справочная информация о порядке рассмотрения заявлений, необходимых процедурах и формах документов.

"Разработан онлайн-сервис для подачи обращений при возникновении затруднений с получением гражданства РФ напрямую в Главное управление по вопросам миграции МВД России. Баннер "Хочу стать гражданином Российской Федерации" доступен на странице ГУВМ МВД России. Все поступившие обращения будут рассмотрены профильными специалистами в установленные законом сроки в соответствии с законодательством Российской Федерации", - пояснила Волк.

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В четверг во время прямой линии с Путиным несколько семей, которые переехали в Ростовскую область из Донецка и Луганска, рассказали о проблемах при получении российского гражданства. Губернатор региона Василий Голубев поручил соответствующим службам внимательно разобраться в ситуации и доложить о возможных мерах поддержки данных семей. По мнению президента, необходимо существенно упростить процедуру получения российского гражданства, прежде всего соотечественниками.

Тема:
Миграционное законодательство России (110)



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