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Сдача мигрантами экзамена по русскому языку

Эксперты хотят ужесточить требования экзамена по русскому для мигрантов

© Sputnik / Максим Богодвид
Миграция
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По словам руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, спрос на русский язык в странах СНГ большой, особенно в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Эксперты по итогам VI всероссийской конференции по вопросам адаптации иностранцев в России рекомендовали повысить требования к уровню владения русским языком во время экзамена на гражданство, сообщает пресс-центр МВД РФ.

Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова
© Sputnik / Александр Натрускин
Митрофанова: в странах СНГ большой спрос на преподавателей русского языка

Конференция "Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в РФ" прошла в Российском университете дружбы народов (РУДН) в Москве. Ее организаторами выступили Министерство внутренних дел РФ совместно с Минобрнауки России.

"По итогам экспертного обсуждения сформированы рекомендации, отраженные в итоговой резолюции. В частности, принято решение о повышении требований к уровню владения русским языком иностранных граждан, желающих вступить в гражданство РФ", - говорится в сообщении.

Конференция, по данным МВД РФ, стала крупнейшей площадкой для обмена опытом по решению вопросов обучения, тестирования и адаптации мигрантов, а также членов их семей на территории России.

В пресс-центре МВД добавляют, что работа секций и методического семинара была посвящена организации подготовки иностранных граждан к сдаче комплексного экзамена, обучению иностранцев в вузах и вопросам адаптации детей мигрантов в регионах России.

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Теги:
Мигранты, русский язык



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