07:39 22 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск

Миграция

Загрузить ещё

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Равшан Ирматов в матче между сборными Мексики и Хорватии на чемпионате мира по футболу - 2014.
Из Узбекистана с любовью: Равшан Ирматов рассудит матч Аргентина — Хорватия
Видеообращение борт-инженера МКС Олега Артемьева к гостям и жителям Ростова-на-Дону
Любовь к футболу: космонавт обратился с МКС к гостям ЧМ
Потребительская корзина
Какие продукты будут входить в продовольственную корзину узбекистанцев

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054

Опрос

Следите ли вы за чемпионатом мира - 2018?
  • Да, я стараюсь не пропускать ни одной игры
    30.7% (35)
  • Слежу за игрой одной из команд и стараюсь смотреть матчи фаворитов
    23.7% (27)
  • Узбекская сборная не пробилась на турнир, поэтому мне он не особо интересен
    4.4% (5)
  • Я слежу за турниром по новостям, смотреть матчи нет времени
    14.9% (17)
  • Я не увлекаюсь футболом и мне неинтересен этот мундиаль
    26.3% (30)
Проголосовали: 114
Все опросы
Все опросы