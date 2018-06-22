В свою очередь количество выезжающих из России возросло с 313 тысяч до 377 тысяч за период с 2016 по 2017 год.
МВД поставило задачу систематизировать закон и внести в него изменения, прежде всего речь идет о жителях Украины.
За полтора месяца власти США отняли у родителей-нелегальных мигрантов почти две тысячи детей.
За фиктивную прописку екатеринбуржец брал с каждого мигранта по 500 рублей.
Количество мигрантов, работающих в сфере транспорта в России, также будет уменьшено в 2019 году до 26%.
Система видеонаблюдения будет сравнивать лица граждан, проходящих границу, с картотекой фотографий разыскиваемых лиц.
Кроме того, с собой у мигранта были весы и кофемолка.
По словам руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, спрос на русский язык в странах СНГ большой, особенно в Центральной Азии.
Данный сервис создан для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по оперативному решению вопросов, связанных с получением гражданства.
Согласно законопроекту, если иностранный гражданин проживает в помещении на территории организации, где он работает, он подлежит постановке на учет даже при отсутствии у данного строения адресных данных.
В 2017 году было всего 200 тысяч нелегальных переходов границы. Однако миграционные потоки сокращаются.
Президент Международной Ассоциации по правовому содействию трудовым мигрантам Юлия Слуцкая объяснила, почему мигранты верят в организованный набор сотрудников.
В прошлом году из РФ были выдворены 63 тысячи иностранцев, 192 тысячам граждан был закрыт въезд в страну.
Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Согласно новому документу, мигранты не смогут совершать фиктивные браки, за этим будет строго следить миграционная служба.
Директор СПб ГАУ "Центр трудовых ресурсов" Алексей Чистяков выделяет несколько основных проблем при регистрации иностранных граждан в России.
Более 50 человек отправились на родину — это граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана.
По данным СМИ, в лагере находятся около 1700 мигрантов.
Большая часть из них имеет документы с измененными установочными данными. Некоторые пытаются проникнуть на российскую территорию в обход пунктов пропуска, а также в укрытиях грузовых поездов и большегрузных автомобилей.
Власти Узбекистана помогут гражданам республики легально устроиться на работу за рубежом – инициативу обсуждает кабмин страны.