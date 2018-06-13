Систему распознавания лиц установят на приграничных КПП Узбекистана

ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Система распознавания лиц на приграничных КПП Узбекистана может быть установлена до 2020 года.

Документ опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. В соответствии с графиком разработчика постановления — Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана, документ планируется внести на утверждение в кабмин страны в начале июля.

"Утвердить план мероприятий по совершенствованию оснащения пунктов пропуска через государственную границу Республики Узбекистан техническими средствами на 2018-2020 годы", — говорится в тексте документа.

План, в частности, предусматривает оснащение в 2018-2019 году кабин паспортного контроля на КПП системами видеонаблюдения, способными осуществлять сличение лиц, пересекающих границу, с электронной фотокартотекой разыскиваемых граждан. Документом также предусматриваются проработка и внедрение в течение трех лет в пунктах пропуска автоматизированных кабин паспортного контроля — "электронных гейтов", а также системы предварительной информации о пассажирах.

В апреле председатель службы госбезопасности Узбекистана Ихтиер Абдуллаев, выступая в сенате, заявил, что активизация террористических группировок на севере Афганистана, а также возвращение в Узбекистан боевиков с Ближнего Востока являются новыми угрозами безопасности республики. По его оценке, открытие границ с соседними странами также ведет к увеличению попыток ввоза в страну литературы религиозно-экстремистского характера, наркотиков и оружия.