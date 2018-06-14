Поправки снизят процент работающих в сфере строительства в РФ иностранцев

Количество мигрантов, работающих в сфере транспорта в России, также будет уменьшено в 2019 году до 26%.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В России разработан проект постановления правительства об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников для работы на предприятиях в тех или иных сферах экономики.

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В этом году появился новый пункт — строительство. В нем впервые будет установлена допустимая доля иностранных работников — 80 процентов. Цифра огромная, но, по словам проректора Академии труда и соцотношений Александра Сафонова, сейчас в строительных компаниях и сто процентов работников могут быть иностранцами. Впрочем, есть и исключения — в Амурской области, Хабаровском крае и Москве ограничений для приема на работу гастарбайтеров в строительство не будет.

Снизится доля иностранцев и на транспорте. Так, на 2017 год для предприятий сухопутного пассажирского и грузового автомобильного транспорта была установлена доля мигрантов в 30 процентов. На 2018 год она была уже 28 процентов. А на 2019 год ее предлагают уменьшить до 26 процентов. Для всех остальных сфер планируется установить прошлогодние параметры, пишет Российская газета.

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Мигрантам по-прежнему будет запрещено торговать лекарствами как в аптеках, так и в магазинах. Кроме того, им будет запрещено работать на нестационарных торговых объектах, на рынках, а также в розничной торговле вне магазинов, палаток, рынков. В специализированных магазинах, торгующих алкоголем, в том числе пивом, и табачными изделиями, мигрантов сможет трудиться до 15 процентов от общего числа работников.

Аналогично с прошлым годом устанавливается предельная доля гастарбайтеров для работы в сельском хозяйстве. А именно, на выращивании овощей — 50 процентов от численности сотрудников. Исключения — Приморский край и Астраханская область. Там ограничений для найма мигрантов в сферу овощеводства не будет.